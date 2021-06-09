Покарання РФ, вступ до НАТО та ЄС: Кабмін схвалив стратегію зовнішньої політики України

Кабмін схвалив стратегію зовнішньополітичної діяльності української держави / УНІАН

Кабінет міністрів у середу, 9 червня, прийняв стратегію зовнішньополітичної діяльності України, одні з головних положень – вступ країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та до Європейського Союзу, відновлення територіальної цілісності держави й протидія агресору – Росії.

У документі також зазначено, що країна буде прагнути до протидії дезінформації, поділився у своєму каналі в Telegram нардеп Олексій Гончаренко та опублікував документ.

У стратегії також зазначено, що влада буде прагнути до того, щоб РФ було притягнуто до відповідальності.

"Мета зовнішньої політики України – утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і реалізації потенціалу держави, економіки та українців", – йдеться у документі.

Опубліковано текст стратегії зовнішньополітичної діяльності України, схваленої Кабміном

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Київ відмовився від позаблокового статусу та хоче отримати План дій щодо членства в Альянсі. Москва категорично проти того, щоб Україна поповнила ряди країн-членів НАТО.