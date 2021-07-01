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Покарають арештом: Путін заборонив порівнювати СРСР з нацистською Німеччиною

1 липня 2021, 18:26

Підписано спеціальний закон, раніше прийнятий російським парламентом.

Володимир Путін
Володимир Путін пильнує перемогу СРСР над нацизмом / Reuters

Президент Росії Володимир Путин підписав закон, в якому йдеться про заборону порівнювати мету і дії СРСР з вчинками нацистської Німеччини. Також документ забороняє заперечувати вирішальну роль советсткого народу в перемозі у Другій світовій війні.

Відповідний закон " про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом " забороняється в публічному виступі, публічно демонструється творі, засобах масової інформації або при розміщенні інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу "Інтернет", ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування і військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування і військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн Осі... в період... Другої світової війни".

Також в документі йдеться про неприпустимість прирівнювання дій "захисників Батьківщини, тих, хто віддав свої життя в боротьбі за її свободу і незалежність, дій солдатів-визволителів з спрямованими на знищення народів діями солдатів-окупантів, осіб, визнаних винними у скоєнні злочинів відповідно до вироком Нюрнберзького трибуналу".

Як пише російський "Інтерфакс", за порушення даних обмежень передбачена адміністративна відповідальність, інкімінована ст.20.3 КоАП.

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Тобто, штрафом у розмірі від 1 до 2 тисяч рублів для громадян, від 1 до 4 тисяч рублів для посадових і від 10 до 50 тисяч рублів для юридичних осіб з конфіскацією предмета правопорушення.

Більш того, фізичні особи можуть бути заарештовані до 15 діб.

Винятком будуть випадки, при яких формується негативне ставлення до ідеології нацизму і відсутні ознаки його пропаганди або виправдання.

До екстремістських матеріалів будуть віднесені зображення і громадські виступи.

З чого все почалося:

8 червня поточного року Дума прийняла закон, що забороняє "ототожнювати цілі і дії СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над нацизмом".

Також раніше Путін заявив, що вважає безглуздим відновлювати Радянський Союз.

новини Росії Володимир Путін
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