"Напружуюся, коли слухаю": Данилов причепився до журналіста

Данилов не розуміє російську мову / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов сказав, що напружується, слухаючи російську мову.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Олексій Данилов заявив на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО.

Зокрема, один з журналістів поставив запитання російською мовою про виділення на засідання РНБО наступного року понад 300 млн грн.

"Враховуючи, що це дорадчий орган, куди підуть ці гроші?"- запитав журналіст.

Данилов відразу не відповів і попросив уточнити питання.

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"Давайте ще раз уточніть, а то я не зовсім зрозумів питання. Ви російською розмовляєте, ще раз давайте", - відповів секретар РНБО.

Потім журналіст вибачився і сказав: "Мені на українську перейти?".

Відповідь секретаря РНБО вразила.

"Ну я не знаю... Я напружуюся, коли слухаю російську. Вже так склалося", - сказав Данилов.

Журналіст на цьому зупинився і додав, що Данилов з Луганська, а значить, "повинен розуміти".

"Слухайте, якщо я з Луганська, так що, ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською мовою? Це придумали собі, скажімо так, нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу. Дивіться, кількість патріотів, яка була і є в Луганську, повірте, вона, може, не менша, ніж у Львові", - підкреслив Данилов.

У підсумку журналіст все-таки повторив своє питання вже українською мовою.

"Я вам доповідаю, шановні друзі, що бюджет апарату РНБО не збільшився ні на копійку. Він як був минулого року 250 мільйонів, так і залишився. Гроші, про які ви говорите, додаткові, це було виділено цілеспрямовано, ми ведемо зараз програму Центру протидії дезінформації. З урахуванням того, що цей Центр приписали до Апарату РНБО, саме ці додаткові гроші йтимуть саме на цей Центр", - підсумував Данилов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні РНБО Данилов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони запустила систему моніторингу олігархів, що передбачається законопроектом про олігархів.