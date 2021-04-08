Нардеп від Голосу "забула" внесли до декларації кеш чоловіка

Олександра Устинова не внесла дані про доходи чоловіка / facebook.com/ustinova.alexandra

Нардеп від фракції Голос Олександра Устинова "забула" занести до своєї декларації зарплату і грошові заощадження готівкою свого чоловіка Олексія Яцюка, посилаючись на те, що "член сім'ї не надав інформацію".

Відповідні дані вказані в щорічному фінансовому звіті, опублікованому на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції. При цьому нардеп сама не раз висловлювалася за покарання політиків і чиновників, які приховують доходи.

"Збрехав у декларації більше ніж на 4 млн – сідай за грати", – писала вона в одному з постів у соцмережі.