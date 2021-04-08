Нардеп від Голосу "забула" внесли до декларації кеш чоловіка

Відповідні дані вказані в щорічному фінансовому звіті, опублікованому на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нардеп від фракції Голос Олександра Устинова "забула" занести до своєї декларації зарплату і грошові заощадження готівкою свого чоловіка Олексія Яцюка, посилаючись на те, що "член сім'ї не надав інформацію".
Відповідні дані вказані в щорічному фінансовому звіті, опублікованому на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції. При цьому нардеп сама не раз висловлювалася за покарання політиків і чиновників, які приховують доходи.
"Збрехав у декларації більше ніж на 4 млн – сідай за грати", – писала вона в одному з постів у соцмережі.
- Раніше лідер партії європейська солідарність і колишній президент України Петро Порошенко вказав у декларації 222 мільйони гривень доходів за 2020 рік, колекцію картин російських художників і три елітних автомобіля. Такі дані містяться в електронної декларації політика.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав Звід декларація за 2020 рік. Так чиновник вказав квартиру в Києві 340,9 м2, в якій сам проживає. Квартира належить його дружині. Їй же належить і паркомісце в столиці площею 18 м2.
Автор: Катерина Трохимчук