Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна

Юлія Клименко роздяглася в прямому ефірі заради Михайла Добкіна / Скріншот

Харківський політик, який був членом Партії регіонів, – колишній нардеп Михайло Добкін, в прямому ефірі заступився за експрезидента-втікача Віктора Януковича та стверджував, що його опонентка – член партії Голос Юлія Клименко, одягнена у кольори ПР. На Клименко був білий піджак та синя кофта з відливом.

Добкін в ефірі телеканалу Україна 24 заявив, що Янукович нікого не дурив. Клименко йому заперечила – сказала, що втікач обдурив всю країну.

Після цього колишній народний обранець випалив, що Янукович обдурив і її, оскільки вона нібито в одязі кольорів ПР. Клименко прокоментувала "наїзд", сказала, що заради Добкіна знімає піджак, і зробила це.

Дискусія Добкіна та Клименко у прямому ефірі:

Добкін: "...Янукович втік від смерті чи від страху – неважливо. Але він нікого не дурив...";

Клименко: "Та він обдурив всю країну";

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Добкін: "Він обдурив і вас, ви теж у біло-блакитному сюди прийшли";

Клименко: "...так тепер не одягати біло-блакитне, чи що...?";

Добкін: "...Це кольори Партії регіонів...";

Клименко: "Ні, це не ті кольори. У вас був темно-синій... Дивіться, заради вас я знімаю (зняла піджак – Ред.)".

Як Юлія Клименко роздяглася заради Михайла Добкіна – опубліковано відео

читайте також"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефіріНагадаємо, Віктор Янукович був лідером Партії регіонів. Наприкінці листопада 2013 року розпочалася Революція гідності. У результаті революції Янукович втратив владу. Він втік до Росії та закликав Кремль ввести війська на українську територію.

РФ у 2014-му захопила Крим, провела там так званий "референдум" та визнала півострів своєю територією.

У тому ж році проросійські бойовики взяли під контроль частину Луганської та Донецької областей і створили там "Луганську народну республіку" та "Донецьку народну республіку".