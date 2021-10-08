УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Нардепа Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинізм щодо смерті Полякова

8 жовтня 2021, 13:36

Як розповів журналістам голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, нардепи підписали лист до регламентного комітету. І Третьякову відсторонили.

Третьякова
Галина Третьякова / УНІАН

Депутата з фракції "Слуга народу" (політсила президента Зеленського) та керівника парламентського комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову тимчасово відсторонили від пленарних засідань. Про це 8 жовтня передавати журналістам голова фракції Давид Арахамія.

"Пані Третьякова дозволила собі дуже необережні висловлювання і я з самого початку вибачився перед усіма своїми колегами і перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула зал і ми сьогодні підписали від усієї фракції лист до регламентного комітету, щоб вони це розглянули і відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань", – розповів він.

Скандал почався після того, як Третьякова, коментуючи раптову смерть нардепа від групи "За майбутнє" Антона Полякова, написала у фракційному чаті в Telegram − "одним ворогом менше".

читайте такожУ Києві раптово помер Антон Поляков: всі подробиці смерті нардепа

Нагадаємо, про смерть Полякова стало відомо в ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. І він помер прямо на задньому сидінні.

Реклама

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

За попередніми даними, розтин показав, що причиною смерті 33-річного Полякова стала гостра коронарна недостатність. У прокуратурі зазначили, що нардеп знепритомнів у таксі.

Народним депутатом поляків став у 2019 році, як одномандатник від Партії "Слуга народу" по 206-му виборчому округу. Тим не менш, його і Анну Скороход зі скандалом виключили з фракції СН в листопаді 2019-го

З 30 червня 2020 року Поляков входив до депутатської групи "За майбутнє".

viber
новини України Давид Арахамія Галина Третьякова
Зараз ви переглядаєте новину «Нардепа Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинізм щодо смерті Полякова». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищимиВдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний деньГороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилинНайсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Морок ще гірший, ніж за часів Путіна: ексмайор КДБ спрогнозував майбутнє України після зміни влади у РФМорок ще гірший, ніж за часів Путіна: ексмайор КДБ спрогнозував майбутнє України після зміни влади у РФ

Останні новини

00:51

День художника 2021: душевні привітання і милі картинки до свята

00:19

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

09 жовтня, субота
23:19

У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в маршрутку: є загиблі та постраждалі Відео

22:49

Напівоголена Злата Огневич виконала гарячий танець для учасників "Холостячки" та спровокувала бійку

22:16

В Ужгородській школі дітям видають сніданки у файлах для паперу: шокуючі кадри Відео

Реклама
22:04

Саакашвілі розкрив маршрут свого повернення до Грузії Відео

21:22

Біля маєтку Порошенка під Києвом влаштували акцію протесту: почалися масові сутички Відео

21:19

Є перша перемога: збірна України здолала Фінляндію у відборі на ЧС-2022 Фото Відео

20:48

"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ Відео

20:09

У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни Відео

20:04

"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "Дія"

19:55

Меморандум не допоможе: експерт пояснив неминучість "зльоту" ЖКГ-тарифів Відео

19:50

Чи готова Україна до ідеального шторму в енергетиці Погляд

19:29

Звільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції" Відео

19:22

Смертельний "коктейль" у крові Полякова: у поліції оцінили дані про результати експертизи Відео

19:04

"Мало мізків": Ігор Кондратюк розсердився на Ані Лорак після її зізнання про життя в Росії Відео

18:38

"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин вляпався в скандал перед Днем захисника

18:35

У ФРН Україну назвали зоною високого ризику через COVID-19 і посилили правила в'їзду Відео

18:29

Надя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників

18:00

Без містики не обійшлося: ведучий "Битви екстрасенсів" згадав, як ледь не загинув на Балі Відео

Реклама
17:54

Надбавка до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати у 2022 році Відео

17:50

Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео

17:22

Потрібна лише перемога: де та коли дивитися матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Фінляндією Відео

17:17

У крові померлого Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону - нардеп від СН Відео

16:55

Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі

16:55

У моді дивовижні штани неземної краси в стилі 30-х, які залишила світу велика Шанель Фото

16:34

Без щеплення – геть зі школи: на Рівненщині починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту Відео

16:28

Зрив конкурсу з обрання голови САП: Зеленський поставив жорстку умову

16:21

Прикмети на 10 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

16:02

У Києві в секретній обстановці відкрився новий шоурум бренду ROMANOVA Designer Knitwear

16:00

"Таксі" в морг вже чекає: львів'янин розповів про умови лікування в COVID-лікарні Відео

15:51

"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусу Відео

15:40

Українців попередили про зліт цін на хліб: експерт пояснив рекордне подорожчання Відео

15:10

Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга

14:50

Лікар розповів про проблеми зі здоров'ям у Саакашвілі на 9-й день голодування Відео

14:50

Україну заморозить до -5 градусів: синоптик попередила про "холодяку" і потужні шквали Відео

14:29

Діти ледь дихали: коп врятував двох дівчаток-підлітків, яким стало зле після наркотиків

14:16

"Фура навіть не зупинилася!": мама співачки Камалії вдруге за пів року потрапила в ДТП

13:55

Вагітній пасажирці BlaBlaCar відірвало руку в ДТП з мікроавтобусом під Тернополем

13:44

Епідеміолог пояснила, навіщо потрібно зробити щеплення від коронавірусу Відео

Реклама
13:16

"Помаранчевих" областей вже більше, ніж "жовтих": у МОЗ оновили COVID-статистику

12:37

Зламана ключиця і розбита нога: у Львові на жінку в парку впав шматок двометрового паркану Відео

12:25

"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна Відео

11:48

У Києві сім'я з немовлям живе в "будинку" з гіпсокартону: дитину забрала поліція Відео

11:43

Під Львовом у нічній бійці вбили бізнесмена, ще один чоловік помер у лікарні Відео

11:37

Підлітки підпалили чоловіка на Херсонщині: від отриманих травм він помер

11:30

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 11-17 жовтня: вдалі дні

10:57

Гірше, ніж навесні: лікар спрогнозувала, як розвиватиметься епідемія СOVID-19 восени Відео

10:55

"Можуть не пустити до країни": українців попередили про терміни дії COVID-сертифікатів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти