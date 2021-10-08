Нардепа Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинізм щодо смерті Полякова

Галина Третьякова / УНІАН

Депутата з фракції "Слуга народу" (політсила президента Зеленського) та керівника парламентського комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову тимчасово відсторонили від пленарних засідань. Про це 8 жовтня передавати журналістам голова фракції Давид Арахамія.

"Пані Третьякова дозволила собі дуже необережні висловлювання і я з самого початку вибачився перед усіма своїми колегами і перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула зал і ми сьогодні підписали від усієї фракції лист до регламентного комітету, щоб вони це розглянули і відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань", – розповів він.

Скандал почався після того, як Третьякова, коментуючи раптову смерть нардепа від групи "За майбутнє" Антона Полякова, написала у фракційному чаті в Telegram − "одним ворогом менше".

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Нагадаємо, про смерть Полякова стало відомо в ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. І він помер прямо на задньому сидінні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

За попередніми даними, розтин показав, що причиною смерті 33-річного Полякова стала гостра коронарна недостатність. У прокуратурі зазначили, що нардеп знепритомнів у таксі.

Народним депутатом поляків став у 2019 році, як одномандатник від Партії "Слуга народу" по 206-му виборчому округу. Тим не менш, його і Анну Скороход зі скандалом виключили з фракції СН в листопаді 2019-го

З 30 червня 2020 року Поляков входив до депутатської групи "За майбутнє".