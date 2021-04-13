Нардепи провалили закон про штрафи за порушення самоізоляції

Рада провалила законопроект про штрафи за порушення самоізоляції / УНІАН

У вівторок, 13 квітня, нардепи відмовилися вводити штрафи за порушення самоізоляція - парламент відхилив відповідний законопроект № 4540.

Документ визначав, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я звертали увагу, що частина хворих COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або перебувають у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.

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