Нардепи провалили закон про штрафи за порушення самоізоляції

Документ визначав, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, встановлених у рішенні про карантин.
У вівторок, 13 квітня, нардепи відмовилися вводити штрафи за порушення самоізоляція - парламент відхилив відповідний законопроект № 4540.
Документ визначав, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.
У Міністерстві охорони здоров'я звертали увагу, що частина хворих COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або перебувають у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.
Карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Через погіршення епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. У місті було прийнято рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
- Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, швидше за все, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
Автор: Катерина Трохимчук