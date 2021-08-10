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Призначено спецпосланця США щодо Північного потоку-2

10 серпня 2021, 23:50

У квітні ЗМІ писали про те, що Амос Хохштейн може бути призначений спецпосланцем для того, щоб "вбити" газопровід.

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Призначено спецпосланця США по Північному потоку-2 / flickr.com americansecurityproject

Амоса Хохштейна призначили старшим радником Держдепу США з питань енергобезпеки. Він також буде спецпосланцем США із реалізації угоди щодо запуску Північного потоку-2 із Німеччиною, йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена в Twitter.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та впровадження інтегрованої стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - підкреслив держсекретар США.

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Амос Хохштейн є близьким радником президента США Джо Байдена. Його також називають головним противником російського газопроводу Північний потік-2, який має з'єднати Росію та Німеччину в обхід України.

Хохштейн у 2017-2020 роках був членом наглядової ради українського Нафтогазу.

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У квітні американське видання Politico писало, що Хохштейна можуть призначити спецпосланцем США для того, щоб він "вбив" російський Північний потік-2. Але після цього Байден скасував санкції проти оператора газопроводу і взяв курс на поліпшення відносин між Вашингтоном і Берліном.

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров сказав, що угода Штатів і ФРН по СП-2 нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому українська держава і надалі буде протидіяти проекту і вести переговори із Заходом.

Журналісти Bloomberg написали, що Німеччина не зупинить роботу Північного потоку-2 у разі нової агресії Росії проти України. Якщо буде реалізований такий сценарій, то Євросоюз впровадить нові санкції щодо Москви.

Тим часом в Європі утворився дефіцит газу, в результаті чого стався сплеск ціни на паливо. У ГТС України і Нафтогазі звинувачують у цьому Газпром, який відмовляється від додаткових поставок газу через українську територію, щоб прискорити запуск Північного потоку-2.

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