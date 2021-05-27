Названо кандидата в Президенти України від ОПЗЖ / Фото Reuters

Партія Опозиційна платформа - За життя висуває кандидатом у президенти на наступних виборах нардепа Юрія Бойко. Він же буде і першим номером на наступних виборах в Раду.

Як заявив народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, всі незгоди між керівництвом політичної сили були нівельовані санкціями і кримінальними справами щодо її представників.

"Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер - Бойко - буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах", - цитує РБК-Україна Шуфрича.

За кого українці готові йти голосувати