Названо кандидата в президенти України від ОПЗЖ

Цей же політик буде і першим номером на наступних виборах в Раду.
Партія Опозиційна платформа - За життя висуває кандидатом у президенти на наступних виборах нардепа Юрія Бойко. Він же буде і першим номером на наступних виборах в Раду.
Як заявив народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, всі незгоди між керівництвом політичної сили були нівельовані санкціями і кримінальними справами щодо її представників.
"Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер - Бойко - буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах", - цитує РБК-Україна Шуфрича.
За кого українці готові йти голосувати
- Як свідчать результати опитування Центру Разумкова, станом на початок травня 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний керівник держави Володимир Зеленський (19,8% усіх респондентів або 28,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 12,5% і 18,1% опитаних, за Юрія Бойка − відповідно 10,8% і 14,5%, за Юлію Тимошенко − відповідно 8,3% і 10,5%.
- 5 березня соціологічна група Рейтинг опублікувала свіже соцопитування. Якби вибори президента України відбулися б на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський - 22,5%. За Петра Порошенка проголосували б 14,6%, за Юрія Бойка - 11,6%, за Юлію Тимошенко - 11,1%.
Автор: Діана Бєловодська