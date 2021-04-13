Названо головне завдання для захисту України від Росії

Дмитро Кулеба розкрив ключове завдання для захисту України від російської загрози / УНІАН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз для забезпечення захисту нашої країни від загрози з боку Російської Федерації головним є відправка РФ сигналів про тяжкі наслідки агресивних кроків.

Потрібно по-максимуму відправляти РФ сигнали, в яких є конкретне пояснення тяжких наслідків для країни у разі будь-якої збройної ескалації проти української держави, розповів міністра в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV.

Чиновник додав, що також потрібно зміцнювати наші Збройні сили, зокрема за допомогою партнерів.

"Зараз головне... – максимальна відправка сигналів Російської Федерації про те, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме для неї важкі наслідки...", – сказав глава МЗС.

Нові агресивні кроки РФ у бік України – що потрібно знати

В останні дні березня з'явилася інформація, що Росія займається стягуванням військ до східного кордону української держави. Мета маневрів – нібито підготовка до стратегічних навчань Захід 2021.

Наприкінці місяця також загострилася ситуація на Донбасі – проросійські бойовики відкрили вогонь по позиціях військових нашої країни, загинули четверо захисників.

Президент Володимир Зеленський говорив, що військова активність Росії спрямована на те, щоб на переговорах щодо Донбасу була атмосфера загрози й тиску.

Прессекретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що РФ не зібрала велику кількість сил біля кордону України. Спікер також сказав, що його держава не збирається рухатися до війни.