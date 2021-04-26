Названо можливу дату призначення нового міністра енергетики

Рада 29 квітня може призначити Германа Галущенка міністром енергетики / Скріншот

Нардеп, голова фракції партії Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що у четвер, 29 квітня, пройде позачергове засідання Верховної Ради.

На засіданні парламент може розглянути нову кандидатуру на пост глави Міністерства енергетики – це віцепрезидент держкомпанії Енергоатом Герман Галущенко, публікує слова політика Telegram-канал VESTI.

Народний обранець додав, що управлінець допоміг істотно поліпшити фінансове становище Енергоатому.

"Коли Галущенка ми доєднали, щоб вирішити кризу, яка виникла в Енергоатомі, то за перший квартал цього року Енергоатом отримав вагомий прибуток, хоча до цього були збитки", — сказав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що Герман Галущенко претендує на посаду міністра енергетики. Минулого тижня – 22 квітня – пройшло онлайн-засідання фракції Слуги народу, і депутати заслухали доповідь Галущенка.

Пізніше був запланований збір підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому кандидат на посаду глави міністерства мав виступити перед народними обранцями. Після виступу питання про його призначення на посаду мали винести на голосування.

Наприкінці серпня 2019 року головою Міністерства енергетики призначили Олексія Оржеля. Оржель звільнений з посади на початку березня 2020 року.

Першим заступником та виконувачем обов'язків міністра енергетики була Ольга Буславець. Наприкінці грудня 2020-го Кабмін під час екстреного засідання звільнив її з постів. На посади уряд призначив колишнього виконавчого директора Нафтогазу України Юрія Вітренка.

Кабмін кілька разів направляв до парламенту подання про призначення Вітренко на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики, проте у Раді для призначення не вистачало голосів нардепів.

Хто такий Герман Галущенко – біографія

Галущенко народився у Львові 1 травня 1973 року. Закінчив Львівський державний університет, спеціальність – правознавство. Отримав диплом юриста з відзнакою.

Також він отримав диплом магістра міжнародного менеджменту – навчався в Українській академії зовнішньої торгівлі, спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Працював у прокуратурі, в Міністерстві закордонних справ, був заступником начальника департаменту Секретаріату (Адміністрації) президента, у 2013-2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення Енергоатому. Став віцепрезидентом держкомпанії у травні 2020 року.

Викладає у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Отримав звання Заслужений юрист України та Орден Данила Галицького.

Довідка. Енергоатом – це держпідприємство, яке створене 17 жовтня 1996 року. Підприємство є оператором всіх атомних електростанцій, які працюють в Україні.