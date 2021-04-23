Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі

Київ готовий вести перемовини в рамках нормандської четвірки в будь-якій точці Донецької та Луганської областей, стверджує Олексій Арестович.
Україна готова до участі в дискусії з Францією, Німеччиною і Росією на окупованих і підконтрольних Києву районах Донбасу. Однак Київ не має наміру проводити перемовин у форматі, який передбачає участь бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
У коментарі виданню Страна.UA він розповів про те, що учасниками нормандського формату є Україна, Франція, Німеччина і Росія. Так званих "республік" в мінському процесі і нормандському форматі не існує. За його словами, РФ намагається наділити їх повноваженнями суб'єктів перемовного процесу - це пряме порушення Мінських домовленостей. Україна готова вести перемовини з Москвою, Парижем і Берліном на Донбасі. Однак у дискусії з "ДНР" і "ЛНР" Київ брати участі наміру не має .читайте такожВолкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу
"Україна, Росія, Франція і Німеччина - ось представники Нормандського формату. Жодних невизнаних республік не може бути ані в Мінському, ані в Нормандському форматі. А Росія намагається їх легітимізувати, як Володимир Путін, який днями обмовився про "республіки ДНР і ЛНР", чим фактично вийшов з Мінських угод. Словесно це сильний удар по Мінських угодах. Наразі, коли про це заявляє Козак, ми можемо поставити запитання: ви взагалі хочете дезавуювати Мінські угоди? Що це за "ЛДНР" в Нормандському форматі? Українська сторона не згодна на такі умови. Ми готові зустрічатися з Росією, Німеччиною і Францією в будь-якій точці Донбасу, в тому числі на лінії розмежування. Але не з "ЛДНР", - підкреслив Олексій Арестович.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії і України. Але з метою обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському провести перемовини з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- Заступник голови АП РФ Дмитро Козак 23 квітня запропонував провести перемовини на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини, а також "ДНР" і " ЛНР".
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відстоюють позицію російської сторони, тому їх участь у перемовному процесі не буде конструктивною. Ініціативу Козака, на думку Подоляка, можна розглянути у рамках ТКГ щодо Донбасу.