Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі

Україна не має наміру вести перемовини з "ДНР" і "ЛНР" - Арестович / УНІАН

Україна готова до участі в дискусії з Францією, Німеччиною і Росією на окупованих і підконтрольних Києву районах Донбасу. Однак Київ не має наміру проводити перемовин у форматі, який передбачає участь бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У коментарі виданню Страна.UA він розповів про те, що учасниками нормандського формату є Україна, Франція, Німеччина і Росія. Так званих "республік" в мінському процесі і нормандському форматі не існує. За його словами, РФ намагається наділити їх повноваженнями суб'єктів перемовного процесу - це пряме порушення Мінських домовленостей. Україна готова вести перемовини з Москвою, Парижем і Берліном на Донбасі. Однак у дискусії з "ДНР" і "ЛНР" Київ брати участі наміру не має .читайте такожВолкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу

"Україна, Росія, Франція і Німеччина - ось представники Нормандського формату. Жодних невизнаних республік не може бути ані в Мінському, ані в Нормандському форматі. А Росія намагається їх легітимізувати, як Володимир Путін, який днями обмовився про "республіки ДНР і ЛНР", чим фактично вийшов з Мінських угод. Словесно це сильний удар по Мінських угодах. Наразі, коли про це заявляє Козак, ми можемо поставити запитання: ви взагалі хочете дезавуювати Мінські угоди? Що це за "ЛДНР" в Нормандському форматі? Українська сторона не згодна на такі умови. Ми готові зустрічатися з Росією, Німеччиною і Францією в будь-якій точці Донбасу, в тому числі на лінії розмежування. Але не з "ЛДНР", - підкреслив Олексій Арестович.

Перемовини щодо Донбасу