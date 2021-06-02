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"Не давайте зброю ворогові": Зеленський зробив попередження США і ЄС через Північний потік-2

2 червня 2021, 19:53

Зупинити Північний потік-2 можуть тільки США і адміністрація Байдена, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Санкції Заходу проти Росії більше не працюють, треба шукати альтернативні рішення - Зеленський / president.gov.ua

У США напередодні зустрічі президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним повинні розуміти всю серйозність загрози проекту Північний потік-2. Зупинити російський енергетичний проект можуть тільки Штати і адміністрація Байдена. Газопровід є потужною зброєю в руках Москви, і Європі, щоб захиститися від Росії, слід не давати таку зброю ворогові. При цьому запуск СП-2 позбавить Україну важливих грошових коштів на забезпечення української армії. Сполучені Штати і Євросоюз повинні змінити формат санкцій проти Росії, тому що попередні обмеження вже не працюють. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Не дати добудувати і ввести в експлуатацію Північний потік-2 можуть лише США і адміністрація президента Байдена. Північний потік-2 - це не просто енергетична безпека, щодо якої говорять всі дипломати і політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні в руки. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогові", - заявив глава держави на зустрічі з американською делегацією, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, Україна у війні на сході країни захищає Європу і європейські цінності, і для цього державі потрібні добре забезпечені і сильні війська. Тоді як проект СП-2 позбавить Київ надходжень до бюджету, що може серйозно позначитися на боєздатності української армії.

"Північний потік-2 відключить Україну від постачань газу, а отже, "відключіть" нас як мінімум від 3 мільярдів доларів на рік... Нам нічим буде платити за українську армію", - пояснив гарант.читайте такожІлларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна

Президент подякував США за двопартійну підтримку Києва і військову допомогу, проте додав, що Захід повинен впровадити більш ефективні санкції проти Росії, щоб припинити агресію Москви щодо української держави.

"Нинішні санкції з боку ЄС і США сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території і погрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто чинити тиск, а вибудувати новий формат санкційної політики", - підкреслив Володимир Зеленський.

Північний потік-2 новини

Будівництво трубопроводу Північний потік-2 йде в обхід України з 2018 року. Трубопрокладка йде дном Балтійського моря з Росії до ФРН. Орієнтовна вартість проекту - близько 9,5 мільярдів доларів.

Радниця голови Нафтогазу Лана Зеркаль стверджувала, що якщо СП-2 запрацює, то Україна зіткнеться з серйозними проблемами в питанні транзиту газу до Європи. Київ очікує на блокаду російського енергетичного проекту з боку США.

Німецький журналіст Райнхард Фезер казав про те, що Росія після запуску газопроводу Північний потік-2 втратить залежність від транзиту газу через Україну. Тому Москва може піти на нові агресивні дії щодо української держави.

20 травня Штати відмовилися від санкцій щодо Nord Stream 2 AG і генерального директора компанії, громадянина Німеччини Матіаса Варніга. Відмову від обмежень проти оператора СП-2 американська влада пояснила стратегічними інтересами Вашингтона.

У зв'язку з цим інцидентом Верховна Рада України звернулася до Конгресу США з проханням впровадити санкції проти всіх компаній, прямо або опосередковано задіяних у будівництві газопроводу Північний потік-2.

2 липня в Nord Stream 2 AG сказали, що газопровід СП-2 все ж таки добудують. Однак наразі компанія-оператор очікує певних поступок від Німеччини.

Євросоюз новини США Володимир Зеленський Північний потік-2 новини України
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