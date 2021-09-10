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"Бракує часу думати про нього": Зеленський висловився про Путіна

10 вересня 2021, 10:42

Президент України також заявив про бажання предметнішого діалогу з главою Кремля, ніж це було під час нормандського формату.

Путін Зеленський
Зеленський висловився про Путіна / колаж УНІАН

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Він заявив про бажання предметнішого діалогу, ніж це було під час нормандського формату.

Таку заяву президент України зробив під час виступу на форумі "Ялтинської європейської стратегії" у п'ятницю, 10 вересня. При цьому він зазначив, що йому бракує часу думати про Путіна.

"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Предметніше, ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повністю готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба.

Водночас прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського цього року навряд чи відбудеться, оскільки має бути добре підготовлена. Також він сказав, що у Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.

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