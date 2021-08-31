"Не прохання, а пропозиції": Арестович розповів, про що Зеленський планує говорити з Байденом

"Багато сюрпризів": Арестович розповів, про що Зеленський планує говорити з Байденом / колаж УНІАН

Президент України Володимир Зеленський привезе на переговори до президента США Джо Байдена не прохання, а пропозиції, заявив позаштатний радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович.

"По-перше, треба встановити особисті стосунки з Байденом. Це хімія, яка виникає в живому спілкуванні, це дуже важливо. І тут буде розв'язано кілька стратегічних питань, бо мова йде про істотне збільшення оборонної взаємодії між США й Україною. Там розглядається кілька варіантів. Друге - енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, в тому числі щодо "Північного потоку-2". Щодо політичної частини - мова про те, щоб американський представник став частиною "мінського" процесу в тому чи іншому варіанті", - розповів Арестович в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, "вперше в історії Україна привезе не прохання, а пропозиції".

"Ми хочемо зробити внесок в обопільну безпеку держав щодо енергетичної та політичної сфер, зокрема зустріч з Ілоном Маском і Тімом Куком присвячена також нашим пропозиціям, а не проханням. Ми потроху стаємо більш суб'єктними - і це дуже добре", - заявив радник очільника ОП.

Зазначимо, зустріч з президентом США Джо Байденом відбудеться 1 вересня. Її двічі переносили через ситуацію в Афганістані. Зеленського чекають у Білому домі після обіду. Заплановано спілкування віч-на-віч. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву.

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Зустріч Зеленського і Байдена - про що йшлося раніше:

Офіційну заяву щодо запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона у Білому домі зробили 21 липня.

Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах щодо Донбасу.

30 серпня в Офісі президента підтвердили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джозефом Байденом перенесена на 1 вересня на прохання американської сторони. Причина перенесення пов'язана із закінченням терміну ультиматуму руху Талібан в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

30 серпня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Зеленський передасть Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.