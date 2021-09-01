"Не зможе утримувати ГТС": у Міненерго пояснили, чим для України небезпечна робота ПП-2

Частковий запуск Північного потоку-2 обвалить транзит через Україну / Getty Images

Запуск газопроводу "Північний потік-2" на потужності в 50% обвалить обсяг транзиту газу через Україну втричі, до 18 млрд кубометрів. Таку думку висловив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Якщо залишається 15 млрд кубометрів, то цілком очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС. Є розрахунки, до яких обсягів може впасти транзит за умови 100% експлуатації "Північного потоку-2", – зауважив глава міністерства в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Галущенко каже, що можна було б мінімізувати ризики від загроз, пов'язаних з російським проєктом, але цьому перешкоджає монополія "Газпрому" на експорт газу і застосування Третього енергопакету ЄС в повному обсязі. "А коли монополія очевидна, це величезна проблема з точки зору можливої втрати транзиту. І не тільки для нас, але і для Європи", – попередив глава Міненергетики в спілкуванні з журналістами.

Зараз Україна веде переговори з іншими країнами і компаніями про постачання палива через можливе скорочення обсягів транзиту. На 2021 рік, за словами Германа Галущенка, також прогнозується скорочення видобутку палива в Україні на 5%.

Північний потік-2 – про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проєкт несе загроза національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський на зустрічі з Байденом підніме питання "Північного потоку-2", оскільки Росія використовує газ як політичний інструмент.