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"Не можна злити РФ": Данілов різко розніс ФРН і Францію, звинувативши їх у зриві планів щодо НАТО

6 серпня 2021, 17:52

На Будапештський меморандум вже ніхто не звертає уваги, сказав Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Німеччина і Франція в останній момент заблокували надання Україні ПДЧ до НАТО - Данілов / УНІАН

Німеччина і Франція у 2008 році виступили з відмовою надати Україні План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі, внаслідок чого РФ вчинила військову агресію щодо української держави. Якби Київ отримав ПДЧ до НАТО, то сьогодні могла бути зовсім інша ситуація. Саме ці дві держави казали, що "не можна злити Росію" і в останні дні зривали питання щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю НВ він сказав про те, що ненадання Україні і Грузії ПДЧ у 2008 році призвело до російської агресії. Якби Києву надали план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, цього могло не бути, оскільки ПДЧ передбачає вже більше зобов'язань.

"Я ніколи безпосередньо нічого не пов'язував, я сказав про те, що у 2008 році Німеччина і Франція відмовилися підтримати пропозицію про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО, а сьогодні ми маємо наслідки цього у Грузії і в Україні, тому що, якби ми мали ПДЧ, може, у нас була б інша ситуація. Тому що план дій щодо членства в НАТО - це вже набагато більше зобов'язань", - зазначив Данілов.

Також він уточнив, що його заяви – це "констатація фактів", які відбувалися 13 років тому. За його словами, в останні дні Париж і Берлін заблокували надання ПДЧ Україні і закликали "не злити Росію".

"Я добре знайомий з цими питаннями, яким чином вони готувалися і в останні день-два все ламалося, скажімо так. Саме ці країни (Франція і Німеччина) пояснювали, що не можна злити Росію. Ну так почекайте, а ми? Після 2010 року, після 2013 року і того, що ми сьогодні маємо, — це все наслідки небажання злити Росію", - додав Данілов.

читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку КиєваПри цьому він підкреслив, що на підписаний Україною Будапештський меморандум у 1994 році "ніхто сьогодні не звертає уваги". При цьому на початку 1990-х років всі ці проблеми повинні були вирішуватися зовсім по-іншому.

Нагадаємо, 14 червня за підсумками саміту НАТО в блоці заявили, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу на базі надання ПДЧ. Однак коли конкретно це станеться, в організації не уточнили.

Заяви Олексія Данілова

  • На початку червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Німеччина і Франція відповідальні за захоплення Росією Криму у 2014 році. На його думку, саме позиція вищевказаних країн щодо ПДЧ для України до НАТО призвела до російської агресії.
  • 6 липня Данілов виступив зі звинуваченнями на адресу Франції, в яких говорилося про те, що у 2008 році Париж вів перемовини щодо врегулювання російсько-грузинського військового конфлікту, за підсумками яких французька республіка отримала замовлення на "Містралі" від росіян, а Грузія втратила частину своєї території. Як вважає Данілов, таке явище можна розглядати як корупцію.
РНБО новини Німеччини соцполітика новини України Олексій Данілов новини Франції
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