"Неприємно буде не лише Порошенку": Чаус розкрив подробиці щодо викриттів

Микола Чаус стверджує, що через його викривальну інформацію неприємно буде не лише Петру Порошенку / УНІАН

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявив, що готується до майбутніх викриттів – систематизує інформацію, яка накопичилася.

Чаус сказав, що місцями багатьом буде неприємно – не тільки нардепу, колишньому президенту Петру Порошенку та Ко, публікує слова екссудді Telegram-канал Шептун.

За його даними, співрозмовник не сказав, чи знаходиться зараз в Україні.

"...Чаус не хоче коментувати чутки про причетність співробітник ГУР (Головне управління розвідки Міноборони України – Ред.) та СБУ до його викрадення (в Молдові – Ред.), оскільки це не у його правилах", – йдеться на каналі.

Чому Микола Чаус опинився у центрі уваги – що потрібно знати

В Україні на початку серпня 2016 року Миколу Чауса звинуватили в отриманні хабар у сумі 150 тисяч доларів. Верховна Рада дозволила затримання та арешт судді.

Чаус покинув Україну, його оголосили у розшук. Підозрюваного у лютому 2017-го затримали в Молдові, а у березні того ж року заарештували на 15 діб за незаконний перетин державного кордону.

Суддя просив політичного притулку у Молдові, однак йому відмовили.

Наприкінці листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва. Пізніше українські правоохоронці повідомили, що вимагатимуть екстрадиції екссудді.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку стверджував, що Чауса було викрадено. За його словами, викрадення скоїли іноземці, які виїхали з Молдови в Україну.

У травні з'явилося відеозвернення Чауса, в якому він пообіцяв найближчим часом з'явитися в Україні та відповісти на питання відносного його викрадення, які цікавлять правоохоронців та суспільство.

Колишній суддя додав, що вирішив передати своїм друзям матеріали, зібрані на осіб, які причетні до його викрадення.