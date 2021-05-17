Жодних довідок у чергах: Зеленський назвав дату відмови держорганів від паперової тяганини

Зеленський назвав дату відмови держорганів від паперової тяганини / сайт президента України

У 30-ту річницю Незалежності, 24 серпня, державні органи України переведуть роботу в цифровий режим, використання паперових документів буде припинено, заявив президент України Володимир Зеленський.

"24 серпня 2021 року Україна увійде до режиму "paper less", як ми і обіцяли. Жодних паперів для державних органів. Ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без папірців дійсно існувала", - повідомив Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Цифровізація".

За словами президента, Україна вже зробила "діджитал революцію".

"Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі, а зараз треба платити тільки за інтернет. Раніше це 10 кабінетів – зараз 1 сайт. Раніше це 50 довідок в чергах - зараз 3-4 кліка у смартфоні. Раніше тижні і місяці – зараз 10 або 20 хвилин, щоб відкрити ПП (ФОП) і ТОВ в режимі онлайн", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що якщо торік бізнес онлайн відкривали 5% підприємців України, то зараз 50%.

Зеленський також зазначив, що Україна - перша країна у світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

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У смартфоні тепер можна зареєструвати немовля, змінити місце реєстрації, також діють цифрові документи і десятки онлайн-послуг.

Відмова від паперових документів - про що йшлося раніше: