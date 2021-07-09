УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Никифоров зізнався, як і коли познайомився з Зеленським

9 липня 2021, 19:40

Новий прессекретар президента згадав про те, що перетинався з лідером України ще в Кривому Розі.

Никифоров
Никифоров зізнався, коли познайомився з Зеленським / скріншот

Новоспечений прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зізнався, що перетинався з главою країни, коли працював у Кривому Розі, повідомляє Страна.

За його словами, Зеленський на той час ще грав у КВК і навряд чи президент пам'ятає його з тих часів, і навряд чи це знайомство вплинуло на його призначення.

читайте такожЗеленський підготував аргументи проти Північного потоку - 2-ОПУ

"Я працював у Кривому Розі буквально декілька місяців, і це була така, можна сказати, вимушена літня практика. Я не співпрацював із Володимиром Зеленським, але тим не менше, в Кривому Розі я із ним перетинався. Коли я ще навчався в школі, це були місцеві зірки. Це була команда "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а потім 95 квартал. І я кілька разів їздив у групі підтримки з командою. Ми так, побічно з Володимиром Зеленським перетиналися, але він точно мене не пам'ятає із тих часів, ніякого зв'язку я з тих часів з ним не мав", - заявив Сергій Никифоров, відповідаючи на питання журналіста під час своєї першої пресконференції.

Чому пішла Юлія Мендель - про що раніше повідомляв Главред:

Попередній прессекретар Зеленського Юлія Мендель неодноразово піддавалася атакам хейтерів через свої висловлювання, а також скаржилася на жорсткий графік.

Мендель пропрацювала з Зеленським з літа 2019 року - практично від самого початку його приходу до Офісу президента. Про те, що Мендель хоче залишити свою посаду стало відомо у квітні цього року.

новини України Офіс президента Сергій Никифоров
Зараз ви переглядаєте новину «Никифоров зізнався, як і коли познайомився з Зеленським». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем ІванаПривітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана Ви любите не "Любов і голуби" - ви любите совокВи любите не "Любов і голуби" - ви любите совок "Дякую, Росія!" Журналіст показав фото бур'янів і розрухи на Донбас-Арені у Донецьку"Дякую, Росія!" Журналіст показав фото бур'янів і розрухи на Донбас-Арені у Донецьку "Ти геній, ні ти геній": після інтерв'ю Дмитра Гордона з Дмитром Гордоном мережу підірвали меми"Ти геній, ні ти геній": після інтерв'ю Дмитра Гордона з Дмитром Гордоном мережу підірвали меми У НАТО різко відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу до АльянсуУ НАТО різко відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу до Альянсу

Останні новини

14:37

Серйозна аварія на залізниці під Києвом: вже спізнюються 14 поїздів

14:34

Пекельна спека: до Києва не пускають вантажівки Відео

14:30

Хакери РФ зламали сайт ВМС і опублікували дані учасників навчань Sea Breeze Відео

14:12

"Я доросла людина": Вакарчук відповів на чутки про нові стосунки

13:53

Від виснажливої спеки до потужних бур: синоптик дав несподіваний прогноз до кінця літа Відео

Реклама
13:40

"Ми просто їдемо на пляж": одеситів розлютила оголена пара в маршрутці Відео

13:14

Вдарив у скло з розгону: у Фастові чоловік ні з того, ні з сього атакував машину копів Відео

13:11

Десять дітей - це норма: жінки в селах Рівненської області проводять в декреті по 30 років Відео

12:57

У моду увірвалася "потворна" жіноча стрижка вовка, яка стала популярною завдяки TikTok Відео

12:34

У РФ пацієнтам вкололи фізрозчин замість вакцини "Спутник V" Відео

11:49

Поїздка з вітерцем: Укрзалізниця влипла в скандал з вікном пасажирського вагона, що випало Відео

11:10

5 дивовижних речей, які відбуваються в житті жінки після 40 років

10:59

Під Києвом сталася аварія на залізниці: з'явився список і час затримки поїздів

10:48

"Якщо Моргенштерн в Україні, то ми - на Марсі": у ДПСУ відреагували на заяву репера про в’їзд в країну

10:32

Дивний побічний ефект: після вакцинації препаратом Pfizer у жінок швидко ростуть груди Відео

09:14

Резніков пригрозив випирати росіян, які незаконно понаїхали до Криму Відео

09:05

Мокрий купальник може спровокувати молочницю: медики попереджають

08:35

Музиканти з російської групи Wildways нарвалися на "Путін х**ло" на Atlas Weekend Відео

08:17

Коронавірус в Україні 10 липня: поставлено ще понад 500 діагнозів за добу Відео

07:54

У Пентагоні відкрито звинуватили Росію і Китай у спробі підірвати стабільність у світі

Реклама
07:45

Росіянам треба ще більше брехати про Україну Погляд

07:15

Скандал в НАУ: у виші заборонили з'являтися в шортах і мініспідницях Відео

07:10

У серпні до Києва прийде осінь: синоптик назвав точну дату

06:40

У Запоріжжі пенсіонерка побилася в автобусі з пасажиркою без маски Відео

06:30

Євроідіотизм замість холодного розуму: чому в Україні побачили зраду в угоді з Китаєм Погляд

05:28

Розійшлися шви після операції: на вулиці в центрі Києва чоловік помер від втрати крові Відео

04:22

Удар по Путіну і розмінна монета для торгу з Кремлем: експерт спрогнозував долю Медведчука Відео

03:50

Названо 4 несподівані звички, через які у вас часто болить голова Відео

03:02

Як компенсувати шкоду від недосипу - простий спосіб

02:16

Гороскоп на завтра 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежі Відео

01:37

Атака екстремальної спеки: вчені дали сумний прогноз і попередили про небезпечні рекорди Відео

00:51

Як доглядати за волоссям влітку: 5 шампунів для краси локонів

00:19

Гороскоп на 11 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: спроба "розводу", небезпеки для тіла та гаманця Відео

09 липня, п'ятниця
23:50

У Кабміні назвали умову вступу України до НАТО Відео

23:14

"Я не хотів його вбити": вітчим, який порізав дитину під Дніпром, зробив заяву в суді Відео

23:05

Напередодні Євро: названо найшвидший спосіб впоратися з похміллям Відео

22:53

Фінал Євро-2020: букмекери назвали фаворита Відео

22:33

Синоптики розповіли, де буде найнебезпечніша погода в Україні на вихідних Відео

22:20

Новий прессекретар Зеленського зізнався, чи читатиме книгу Мендель Відео

22:09

Наймодніший літній манікюр на короткі нігті Фото Відео

Реклама
22:04

Найкорисніші сніданки: топ-3 простих рецептів Відео

21:30

Зустріч Байдена і Меркель: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні Відео

21:26

У ЄС виявили зв'язок між випадками запалення серця та вакцинами Pfizer

20:47

Ризик раку збільшується на 60%: скільки часу потрібно проводити зі смартфоном, щоб захворіти Відео

20:47

Байден та Путін годину говорили телефоном: про що йшла мова

20:47

У Януковича народилася дитина від нової молодої дружини – астролог Відео

20:30

Усе тримається на одному цвяху - президентові Зеленському Погляд

20:19

Військовим хочуть суттєво підвищити пенсії: хто та яку доплату отримає

20:18

Гороскоп на завтра 10 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нищівний провал чи злет Відео

19:50

"Думала, це мурахи": на Рівненщині змії атакують українців Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти