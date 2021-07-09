Никифоров зізнався, як і коли познайомився з Зеленським

Никифоров зізнався, коли познайомився з Зеленським / скріншот

Новоспечений прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зізнався, що перетинався з главою країни, коли працював у Кривому Розі, повідомляє Страна.

За його словами, Зеленський на той час ще грав у КВК і навряд чи президент пам'ятає його з тих часів, і навряд чи це знайомство вплинуло на його призначення.

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"Я працював у Кривому Розі буквально декілька місяців, і це була така, можна сказати, вимушена літня практика. Я не співпрацював із Володимиром Зеленським, але тим не менше, в Кривому Розі я із ним перетинався. Коли я ще навчався в школі, це були місцеві зірки. Це була команда "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а потім 95 квартал. І я кілька разів їздив у групі підтримки з командою. Ми так, побічно з Володимиром Зеленським перетиналися, але він точно мене не пам'ятає із тих часів, ніякого зв'язку я з тих часів з ним не мав", - заявив Сергій Никифоров, відповідаючи на питання журналіста під час своєї першої пресконференції.

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Попередній прессекретар Зеленського Юлія Мендель неодноразово піддавалася атакам хейтерів через свої висловлювання, а також скаржилася на жорсткий графік.

Мендель пропрацювала з Зеленським з літа 2019 року - практично від самого початку його приходу до Офісу президента. Про те, що Мендель хоче залишити свою посаду стало відомо у квітні цього року.