"Це моя земля - вона ніколи не буде російською": Зеленський пообіцяв повернення Криму в Україну

Зеленський поділився своїми спогадами про Крим / Скріншот Telegram-канал Володимира Зеленського

Окупувавші Крим люди ніколи не любитимуть цю землю так, як українці, у яких з півостровом пов'язано безліч спогадів. Для них це чужа територія, яка "ніколи не буде російською". Захоплені українські землі повернуться в Україну - це тільки питання часу, заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю телеканалу Дом, фрагмент якого опубліковано у Telegram-каналі глави держави, він розповів про те, що загарбники не любитимуть Крим так, як люблять півострів українці. При цьому політик поділився своїми спогадами про відпочинок у Криму.

"Ти любиш цю країну або не любиш. Ось любиш – ти українець, не любиш – ти гість, ти мандрівник. Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Для тебе це природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – вони смачні. Це ж неможливо прищепити. Це моє, я цей Крим знаю. Ми ходили на Ай-Петрі...Костропіль, Жуківка, намет...стрибаєш з 14-ти метрів зі скелі – дивував свою майбутню дружину: "Ось, дивись, як я можу". Тряслися коліна, але стрибав", - зазначив глава держави.читайте такожПотужний удар по Росії і світова підтримка: Україна погодила документ щодо повернення Криму

За словами гаранта, Крим ніколи не буде російською територією.

"Це я, я там жив, це моя земля, це не їхня земля, їх покоління тут рости не будуть, і діти їх тут не знаходяться, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи", - додав Зеленський.

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Також він сказав, що не можна заперечувати роль кримських татар, ситуацію з їх депортацією та історію. Крим повернеться в Україну, однак це питання часу.

"Та хоч перепишіть історію, хоч всі міста переназвіть у Ялту, зітріть цю історію. Так неможливо. Всі вони повернуться до себе додому - питання часу", - підкреслив Володимир Зеленський.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи. Захід відбудеться у Києві. Згідно з очікуваннями влади, до української столиці приїдуть високопосадовці з іноземних держав. Очікується підписання важливих документів.

Представник глави держави у АР Крим Антон Кориневич сказав, що на саміті у Києві планується підписання політичної декларації, в якій зафіксують аспекти щодо деокупації півострова.