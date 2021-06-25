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"Ніхто в політиці": президент розповів про ставлення до Порошенка

25 червня 2021, 10:08
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На думку Зеленського, його попередник не може усвідомити, що у політиці є ніким.

Зеленський стверджує, що Порошенко йому не цікавий
Володимир Зеленський стверджує, що Петро Порошенко йому не цікавий / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому не цікавий колишній український лідер, нардеп та лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко.

Спочатку Порошенка всі підтримували, а тепер він не є кимось у політиці, але не готовий це усвідомити, розповів очільник держави в інтерв'ю ТСН.

Зеленський поділився, що Порошенко його не цікавив навіть тоді, коли обіймав президентську посаду.

"...Він мені не цікавий… Спочатку ми всі підтримували його, думали про великі зміни в Україні…", – сказав співрозмовник.

Президент також прокоментував матеріали "прослушки" нардепа, голови політради партії Опозиційної платформи – За життя, кума лідера Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в яких йшлося про Порошенка.

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"Всі ці страшні записи, я вважаю, є чистою державною зрадою. Те, що він зробив, коли всі повноваження у переговорах надав Медведчуку між Україною та Росією – це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений у закінченні війни (на Донбасі – Ред.)...", – заявив Зеленський.

На його думку, люди просто робили гроші. "...вони перейшли... "криваві лінії". Тобто вони заробляли саме на смерті військових ...", – додав глава держави.

читайте такожЗеленський "вилаявся" на адресу Порошенка, опубліковано відео тролінгуРаніше журналісти Bihus.Info опублікували всі матеріали "прослушки" Віктора Медведчука. Правоохоронці підтвердили, що записи є справжніми. Нардепа підозрюють у держзраді. У справі Медведчука Петра Порошенка вважають свідком.

Порошенко став президентом 7 червня 2014 року та обіймав пост майже до кінця травня 2019-го. Володимир Зеленський офіційно очолив Україну 20 травня 2019 року.

Агресія Росії на Донбасі – що треба знати:

  • У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", у тому ж році на Донбас вдерлися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
  • У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.
Петро Порошенко Володимир Зеленський Віктор Медведчук
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