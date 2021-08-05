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Нова бойова атака на Україну і контрудар ЗСУ: Арестович оголосив про військові сценарії Росії

5 серпня 2021, 07:07

ЗСУ готові відбити військову атаку Росії на Україну - є 9 сценаріїв нової збройної агресії, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Якщо Росія піде війною на південні області, то Україна зіткнеться з непростою ситуацією - Арестович / УНІАН

У Києві вивчають 9 потенційних сценаріїв нової російської військової операції проти України. Основою українського контрудару стануть навчання Спільні зусилля-2021, які стануть відповіддю на маневри Росії та Білорусі Захід-2021. Сценарії вже опрацьовані і Україна здатна виконати завдання щодо відбиття бойової атаки. Росія може здійснити військове вторгнення на чернігівському, сумському та харківському напрямках, а також у бік південних областей. Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що наразі у Києві аналізують вже 9 сценаріїв можливого нового російського військового вторгнення. Не можна сказати, що війська повністю готові до оборони, проте завдання з відбиття агресії вони здатні виконати.

"Наразі розглядається 9 можливих сценаріїв загострення ситуації навколо України, ще у квітні здійснено планування. Основа відповіді на російсько-білоруські навчання - українські навчання "Спільні зусилля-2021", які календарно якраз припадають на "Захід-2021", сценарії прораховані. Не можна сказати, що ми готові до оборони за всіма параметрами, але я думаю, що Збройні сили України здатні виконати свої завдання з відбиття агресії за всіма 9 сценаріями", - вважає Арестович.читайте такожВійськова операція Росії проти України: у Зеленського оголосили про готовність відбити атаку Москви

За його словами, Росія обмежена в застосуванні сил і засобів, однак є стратегічна ініціатива, на базі якої вони вибирають момент, коли конкретно їм потрібно буде завдати удару. Військове вторгнення може відбутися в східному, північному і південному напрямках. Причому якщо це трапиться на півдні, Україні буде складно. Однак розрахунки показують, що українські війська готові відбити атаку.

"Це може бути вторгнення ударного угруповання, яке буде сформоване під час навчань "Захід-2021" на чернігівському, мумському тахарківському напрямках. На півдні України на доступних для десанту напрямках, між Одесою і Херсоном, може бути щось у Криму, і, звичайно, загострення в зоні ООС. Якщо так - буде важкувато. Математичний розрахунок і аналіз показує, що ми здатні відбити агресію. Нове керівництво ЗСУ більш ніж повною мірою віддає собі звіт, які загрози перед нами стоять і що з цим робити", - підкреслив Олексій Арестович.

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Війна Росії та України

Глава Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі вважає, що Росія може реалізувати військовий сценарій щодо захоплення Маріуполя, Одеси та Херсона. Як стверджує чиновник, в подібній ситуації дії Москви прямо залежатимуть від реакції Вашингтона.

Російський опозиціонер Леонід Гозман не виключає ймовірності нової військової кампанії Росії проти України з метою утримання Києва від інтеграції до НАТО.

Колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков вважає, що конфлікт на Донбасі втратив для Москви сенс, тому що у російської влади більше немає важелів для того, щоб стримати Україну від вступу до Північноатлантичного альянсу.

На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, РФ вже не зупинить рух України до НАТО. Якщо Кремль піде на введення військ на територію української держави, це призведе до катастрофічної ситуації для Росії.

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