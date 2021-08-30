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Нове призначення: Геращенко став радником глави МВС - ЗМІ

30 серпня 2021, 13:03

Чиновник все-таки не зміг покинути своє відомство.

Антон Геращенко
Антон Геращенко знову в МВС / mvs.gov.ua

Екс-заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко знову у відомстві. Він призначений радником глави МВС Дениса монастирського. Про це пише Ліга.нет з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначено, що Геращенко брав участь у нараді МВС, ДПСУ та Державної геокадастрової служби. Зокрема, він був учасником обговорення питання інвентаризації земель вздовж держкордону та передачі цієї території у постійне користування прикордонникам.

"Учасники домовилися про проведення повної інвентаризації земель, подальше забезпечення належного оформлення, а також реалізації першочергових завдань з інженерного облаштування кордону", – йдеться в повідомленні.

У МВС поки утрималися від коментарів. Директор Департаменту комунікацій Артем Шевченко в коментарі Главреду сказав звернутися до Геращенко. Сам Геращенко поки на запит не відповів.

Нагадаємо, Кабмін в ході засідання в середу, 4 серпня, відправив у відставку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Чиновник займав цю посаду з 25 вересня 2019 року. За попередньою інформацією, Геращенка звільнили за власним бажанням.

Також раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня офіційно подав у відставку. Колишній глава МВС займав цю посаду більше 7 років.

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МВД Антон Геращенко
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