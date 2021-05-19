Нові правила призначення субсидій: дозволили мати депозит та будинок

Кабмін вніс зміни до правил призначення субсидій / ukrjurist.com.ua

Під час чергового засідання в середу, 19 травня, Кабмін вніс важливі зміни до порядок призначення субсидій, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

Одержувачам субсидій надали право мати депозит у банку на 100 тисяч гривень та друге житло у спільній власності або в сільській місцевості.

За словами Лазебної, згідно із цим рішенням при призначенні субсидій не враховуються доходи від розміщення депозитів, оскільки банки подають звіти загальною сумою і поки що відсутня персоніфікована інформація щодо доходів фізичних осіб від депозитів.

"Ми пропонуємо збільшити до 100 тисяч гривень суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якого позбавляє громадян права на отримання субсидій", - сказала вона.

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Крім того, при призначенні субсидій не будуть враховані житлові приміщення у спільній або частковій власності, а також розташовані у сільській місцевості.

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