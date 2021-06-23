Новим президентським прес-секретарем стане телеведучий

Стати президентським прес-секретарем Никифорову запропонували в ОП / скріншот

Новий прес-аташе президента України Володимира Зеленського стане телеведучий каналу Україна 24 Сергій Нікіфоров. Про це повідомляє Страна з посиланням на власні джерела в ОП.

Відзначається, що про перемогу Никифорова незабаром заговорять офіційно.

Відомо, що до України 24 ведучий працював на європейському телеканалі Euronews.

За його словами, особисту ініціативу на дану посаду він не виявляв. Стати прес-секретарем Никифорову запропонували в ОП.

читайте такожУ Зеленського пояснили, чому Мендель ще працює прес-секретарем президентаЯк писали ЗМІ, крім цієї кандидатури в ОП розглядали кандидатуру колишнього журналіста Олександра Бондаренка. Загалом у конкурсі брали участь 70 охочих стати президентом. Але у "другий тур" пройшли тільки десять, а на особисту співбесіду з главою держави, яке, до речі, проходило в закритому режимі, потрапили тільки двоє.

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Чому пішла Мендель:

Попередній прес-секретар Зеленського Юлія Мендель неодноразово піддавалася атакам хейтерів через свої висловлювання, а також скаржилася на жорсткий графік. Вона пропрацювала з Зеленським з літа 2019 року-практично з самого початку його керівництва Україною. Про те, що Мендель хоче залишити свій пост стало відомо в квітні цього року.

Однак на цьому її кар'єра в президентських кулуарах не закінчиться. Вона співпрацюватиме у справах глави держави з іноземними ЗМІ.