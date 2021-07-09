Новий прессекретар Зеленського зізнався, чи читатиме книгу Мендель

Никифоров висловився про книгу Юлії Мендель / скріншот

Новий прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров дав перший брифінг після призначення на цю посаду. Він розповів про те, що думає про книгу своєї попередниці Юлії Мендель.

Никифоров розповів, що не працював разом з Мендель, тому не має до неї ніяких зауважень.

"Те, що у неї можливо були якісь публічні - не будемо називати їх скандалами, - я спробую їх не повторювати", - сказав він.

При цьому Никифоров зазначив, що книгу Мендель він читати не буде, оскільки у нього на це зараз немає часу.

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Разом із тим, він висловив надію, що йому не доведеться виходити до журналістів з коментарями щодо змісту книги Мендель, нагадавши, що та пообіцяла не розміщувати в ній ніякої скандальної або інсайдерської інформації.

"Я вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться", - додав Никифоров.

Раніше Главред писав про те, що колишній прессекретар президента України Юлія Мендель написала книгу про роботу, політику та українців. У ній новоспечена письменниця заглибиться в кругообіг подій, повних протиріч і пригод, який і привів її в політичний істеблішмент України.