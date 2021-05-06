Новий президентський рейтинг: за кого українці готові йти голосувати

Володимир Зеленський / Reuters

Якби вибори президента України пройшли наприкінці квітня, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний керівник держави Володимир Зеленський. Про це свідчать результати нового опитування Центру Разумкова.

Зеленського підтримали б 19,8% всіх респондентів або 28,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 12,5% і 18,1% опитаних, за Юрія Бойка-відповідно 10,8% і 14,5%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8,3% і 10,5%

Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка − відповідно 4,4% і 6,2%, за Володимира Гройсмана − відповідно 2,3% і 3,3%, за Олега Ляшка − відповідно 1,9% і 2,6%, за Дмитра Разумкова − відповідно 1,9% і 2,4%, за Анатолія Гриценка − відповідно 1,6% і 2,2%, за Руслана Кошулинського − відповідно 1,4% і 1,9%, за Віталія Кличка − відповідно 1,1% і 0,9%, за Олександра Вілкула − відповідно 0,8% і 1,1%.

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До слова, Зеленський у разі виборів президента у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко − відповідно 20% і 39,5%.

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