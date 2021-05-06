Новий президентський рейтинг: за кого українці готові йти голосувати

У загальному і цілому, перетасування карт в колоді президентського рейтингу, як показують результати опитування українців, мало змінюється на даний момент.
Якби вибори президента України пройшли наприкінці квітня, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний керівник держави Володимир Зеленський. Про це свідчать результати нового опитування Центру Разумкова.
Зеленського підтримали б 19,8% всіх респондентів або 28,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 12,5% і 18,1% опитаних, за Юрія Бойка-відповідно 10,8% і 14,5%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8,3% і 10,5%
Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка − відповідно 4,4% і 6,2%, за Володимира Гройсмана − відповідно 2,3% і 3,3%, за Олега Ляшка − відповідно 1,9% і 2,6%, за Дмитра Разумкова − відповідно 1,9% і 2,4%, за Анатолія Гриценка − відповідно 1,6% і 2,2%, за Руслана Кошулинського − відповідно 1,4% і 1,9%, за Віталія Кличка − відповідно 1,1% і 0,9%, за Олександра Вілкула − відповідно 0,8% і 1,1%.
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До слова, Зеленський у разі виборів президента у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко − відповідно 20% і 39,5%.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 5 березня соціологічна група Рейтинг опублікувала свіже соцопитування. Якби вибори президента України відбулися б на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський - 22,5%.
- За даними Центру Разумкова, на початку лютого 2021 року майже половина українців хотіла проведення дострокових виборів президента Україна. Згідно з опитуванням, у Володимира Зеленського були шанси перемогти у другому турі Петра Порошенка, Юрія Бойка і Дмитра Разумкова.
- Згідно з опитуванням КМІС, якби президентські вибори відбулися в другій половині січня 2021 року, то за Зеленського віддали б голоси 13,4% всіх опитаних і 19,8% серед тих респондентів, хто визначився з вибором.