Загострення на Донбасі: у Кравчука зв'язали атаку РФ із зустрічами Зеленського з Байденом і Меркель

У Росії вже заявляли, що зближення України із Заходом призведе до загострення ситуації на Донбасі / УНІАН

Нове загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі пов'язано з двома ключовими факторами. Росія реагує на майбутні зустрічі президента України Володимира Зеленського з Ангелою Меркель і Джо Байденом. У Москві вже казали, що зближення Києва із західним світом призведе до ескалації конфлікту на сході країни. Крім того, російська влада перед виборами до Держдуми знову використовує образ ворога у вигляді України, щоб мобілізувати виборців. Про це заявив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україні 24 він сказав про те, що загострення збройної конфронтації на Донбасі може бути пов'язане з геополітичними аспектами. Росія на офіційному рівні вже попереджала, що через зближення України з Заходом військова ситуація погіршуватиметься.

читайте такожМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову"Якщо казати про причини, як я їх бачу, то я для себе виділив декілька факторів. Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена з Зеленським, Меркель з Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речниця МЗС Росії Марія Захарова казала, що якщо триватиме мілітаризація України і зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав Гармаш.

Крім цього, вважає український парламентер, тут також слід враховувати і фактор політичних процесів, які наразі відбуваються у Росії. Україна вже звично виступає в образі зовнішнього ворога Москви, відтепер ця тема активно використовується з метою мобілізації виборців перед виборами до Держдуми. Російська влада намагається підключити до виборів і людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російські паспорти.

"Другий фактор - внутрішньоросійський. Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, у тому числі і на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування. Також дуже важливо розуміти, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії. І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії) виправдовувати закриття КПВВ. Вони кажуть про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - підкреслив Сергій Гармаш.

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Нагадаємо, 10 серпня російські незаконні збройні формування на Донбасі за добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення, один з них загинув. Під обстріли бойовиків потрапили позиції операції Об'єднаних сил поблизу Водяного, в напрямку Невельського, поруч з Мар'їнкою, неподалік з Нью-Йорком, Катеринівкою, біля села Піски, а також Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.

Під час обстрілів російські бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси, артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети 120-го калібру, автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

Зустріч Зеленського з Меркель

Нагадаємо, 22 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Перемовини відбудуться у рамках візиту лідера німецької держави до Києва.

Як розповів прессекретар українського глави держави Сергій Никифоров, Зеленський і Меркель, в першу чергу, обговорять гарантії безпеки у зв'язку з введенням до експлуатації газопроводу Північний потік-2. Також обговорюватиметься питання перезапуску перемовин щодо Донбасу.