УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Загострення на Донбасі: у Кравчука зв'язали атаку РФ із зустрічами Зеленського з Байденом і Меркель

12 серпня 2021, 13:33

Росія за допомогою ситуації на Донбасі намагається реалізовувати свої цілі як на міжнародному рівні, так і всередині своєї держави, вважає Сергій Гармаш

Донбас
У Росії вже заявляли, що зближення України із Заходом призведе до загострення ситуації на Донбасі / УНІАН

Нове загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі пов'язано з двома ключовими факторами. Росія реагує на майбутні зустрічі президента України Володимира Зеленського з Ангелою Меркель і Джо Байденом. У Москві вже казали, що зближення Києва із західним світом призведе до ескалації конфлікту на сході країни. Крім того, російська влада перед виборами до Держдуми знову використовує образ ворога у вигляді України, щоб мобілізувати виборців. Про це заявив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україні 24 він сказав про те, що загострення збройної конфронтації на Донбасі може бути пов'язане з геополітичними аспектами. Росія на офіційному рівні вже попереджала, що через зближення України з Заходом військова ситуація погіршуватиметься.

читайте такожМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову"Якщо казати про причини, як я їх бачу, то я для себе виділив декілька факторів. Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена з Зеленським, Меркель з Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речниця МЗС Росії Марія Захарова казала, що якщо триватиме мілітаризація України і зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав Гармаш.

Крім цього, вважає український парламентер, тут також слід враховувати і фактор політичних процесів, які наразі відбуваються у Росії. Україна вже звично виступає в образі зовнішнього ворога Москви, відтепер ця тема активно використовується з метою мобілізації виборців перед виборами до Держдуми. Російська влада намагається підключити до виборів і людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російські паспорти.

"Другий фактор - внутрішньоросійський. Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, у тому числі і на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування. Також дуже важливо розуміти, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії. І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії) виправдовувати закриття КПВВ. Вони кажуть про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - підкреслив Сергій Гармаш.

Реклама

Нагадаємо, 10 серпня російські незаконні збройні формування на Донбасі за добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення, один з них загинув. Під обстріли бойовиків потрапили позиції операції Об'єднаних сил поблизу Водяного, в напрямку Невельського, поруч з Мар'їнкою, неподалік з Нью-Йорком, Катеринівкою, біля села Піски, а також Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.

Під час обстрілів російські бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси, артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети 120-го калібру, автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

Зустріч Зеленського з Меркель

Нагадаємо, 22 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Перемовини відбудуться у рамках візиту лідера німецької держави до Києва.

Як розповів прессекретар українського глави держави Сергій Никифоров, Зеленський і Меркель, в першу чергу, обговорять гарантії безпеки у зв'язку з введенням до експлуатації газопроводу Північний потік-2. Також обговорюватиметься питання перезапуску перемовин щодо Донбасу.

ТКГ новини України Сергій Гармаш новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Загострення на Донбасі: у Кравчука зв'язали атаку РФ із зустрічами Зеленського з Байденом і Меркель». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Свято Маковія: традиції і заборони дня, привітанняСвято Маковія: традиції і заборони дня, привітання Чи дійсно почалося падіння рейтингу ЗеленськогоЧи дійсно почалося падіння рейтингу Зеленського Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в особистому житті, заздрість або успіхГороскоп на 12 серпня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в особистому житті, заздрість або успіх Комаровський розкрив неймовірну правду про ПЛР-тестиКомаровський розкрив неймовірну правду про ПЛР-тести Розрив з Україною і ультиматум від Путіна: Ілларіонов пояснив мету виступу ЛукашенкаРозрив з Україною і ультиматум від Путіна: Ілларіонов пояснив мету виступу Лукашенка

Останні новини

12:42

Робота шкіл, транспорт і бонуси для прищепившися від COVID-19: яким буде новий локдаун в Україні

12:28

"Велике будівництво" цього року розпочне консервацію легендарних об’єктів Чорнобильської зони - Тимошенко

12:16

Світлана Лобода випустила другу україномовну пісню за свою кар'єру співачки Відео

11:58

Джеймі Спірс відмовився бути опікуном Брітні Спірс - назвали причини

11:43

Окуповану Керч затопило, жителів готують до евакуації Відео

Реклама
11:30

Смертельний вибух у Воронежі: померла ще одна пасажирка автобуса, кількість постраждалих зросла Відео

11:21

Любовний гороскоп на тиждень 16-22 серпня: розчарування, сюрпризи чи пропозиція руки та серця Відео

10:36

Сильний біль і страждання перед смертю: в Одесі чоловік застрелив собаку під час дресирування

10:07

За кілька років на коронавірус хворітимуть лише діти - дослідження

09:38

В Україні в два рази зросла кількість заражених "Дельта"-штамом коронавірусу

09:21

П'ятниця 13: чим так страшна, прикмети і що відбувається в цей день Відео

09:07

Буде пекло: кліматолог розкрила сценарії зміни клімату в Україні

08:57

Моторошна спека і подекуди зливи: прогноз погоди в Україні на 13 серпня Відео

08:43

Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків Зодіаку: порожні обіцянки чи серйозна розмова Відео

08:20

У Карпатах побудували каплицю на місці "явлення диявола": опубліковано фото

08:18

В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу

07:50

"Накинулася зі шваброю": чоловік учасниці шоу Панянка-селянка зізнався, за що вбив дружину Відео

07:45

У нетрях Мордора добряче "рвонуло", заграву видно досі Погляд

07:42

У Києві в ресторані чоловік на очах у всіх стріляв у свого супротивника Відео

07:13

В Одесі голий хлопець розпалював вогонь на меморіалі - його відвезли в психлікарню Відео

Реклама
07:10

Указ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у Слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні Відео

06:40

Вибух автобуса у Воронежі: зросла кількість постраждалих, дівчині відірвало ноги - вона померла Відео

06:30

У нас більше немає ресурсу, щоб давати політикам час у кредит Погляд

06:02

Місячний календар стрижок на тиждень 16-22 серпня: найкращий день для нової зачіски Відео

05:53

Транзит газу через Україну і сценарій щодо СП-2: експерт оголосила про план Б Києва і Вашингтона Відео

05:44

Надя Дорофєєва в топіку і шортиках викликала фурор розтяжкою і апетитними формами

05:28

Лікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

05:02

Вчені передбачили нові катастрофічні для Землі результати танення льодів

04:45

"Готуйтеся до гіршого": Комаровський дав сумний прогноз щодо спалаху COVID-19 восени

04:22

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 серпня: кредити, вдалі покупки або несподіваний подарунок Відео

03:50

Стерилізація замість стрижки: у Києві лікарі ветклініки припустилися фатальної помилки

03:14

Міжнародний день шульги: історія свята, привітання і картинки

02:39

Вчені знайшли новий і незвичайний ознака швидкого серцевого нападу

02:11

Аніта Луценко в прозорому боді без трусів викликала фурор у провокаційній позі

01:37

Кому і чому не можна захоплюватися червоним м'ясом: експерт попередила про небезпеку

00:51

Учені з'ясували, чому після коронавірусу погіршується пам'ять

00:19

Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради

00:04

Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності Відео

12 серпня, четвер
23:49

У Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршруток Відео

23:26

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека в П'ятницю 13 Відео

Реклама
23:02

У Росії вибухнула та згоріла вщент маршрутка, багато постраждалих Відео

22:54

Названо найдорожчу ягоду в Україні: скільки коштує Відео

22:36

В анексованому Криму затопило трасу, яка веде до Керченського мосту

22:02

В Україну прийде несподіване різке похолодання Відео

21:45

У Німеччині в квартирі російського шпигуна знайшли шеврон Беркута - ЗМІ

21:28

Прикмети на 13 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

21:09

Обійми з росіянкою: тренер Магучіх хоче покинути кар'єру після хейту Відео

21:02

У Кривому Розі в супермаркеті на людей впала стеля: чоловіка терміново госпіталізували Фото Відео

20:44

У Луцьку 19-річний хлопець у СІЗО вбив чоловіка, який відрубав дружині голову Відео

20:39

"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти