Обговорювали інвестиції та СП-2: підсумки візиту Шмигаля до Польщі

Шмигаль обговорив з Моравецьким СП-2 / Telegram

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 9 вересня, побував з робочим візитом у Польщі. Він відвідав Економічний форум у польському місті Карпач і зустрівся зі своїм польським колегою.

Глава КМУ обговорив з главою польського уряду Матеушем Моравецьким кілька важливих для України питань. Зокрема, йшлося про активізацію торговельно-економічних відносин, прикордонну інфраструктуру та зустріч глав урядів країн Люблінського трикутника.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, незважаючи на пандемію, рівень двосторонньої торгівлі товарами та послугами між країнами за результатами першого півріччя досяг майже п'яти мільярдів доларів.

"Така позитивна динаміка дає можливість нам обговорити механізми співпраці, які сприятимуть подальшому зростанню рівня двосторонньої торгівлі та збільшення рівня інвестицій", - підкреслив Шмигаль

За його словами, на сьогоднішній день важливим залишається питання збільшення сусідньою державою квоти автодозволів для українських перевізників.

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"Повернення кількості автодозволів до 200 тисяч на рік дозволить нам виконати наші зобов'язання перед європейськими партнерами", - зазначив глава Кабміну.

Сторони також обговорили реалізацію проектів у сфері розвитку прикордонної інфраструктури в рамках підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску та розвитку двосторонньої торгівлі.

Крім цього, глави урядів заговорили і про СП-2, підкресливши неприпустимість завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

"Приєднання української енергосистеми до Європейської мережі ENTSO-E - це питання енергетичної безпеки. Саме тому слова про підтримку України на цьому шляху з боку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького були надзвичайно важливі. Під час зустрічі також вкотре підкреслили неприпустимість завершення будівництва Північного потоку-2", - підсумував Шмигаль і додав, що Україна готова стати невід'ємною частиною ініціативи Тримор'я.

Нагадаємо, офіційна Варшава зацікавлена у видобутку газу на заході України. Такий крок посприяє зміцненню співпраці з Києвом і забезпечить незалежність від Росії.