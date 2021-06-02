Чергове засідання РНБО відбудеться у п'ятницю: розглянуть вісім питань

Чергове засідання РНБО відбудеться у п'ятницю: розглянуть вісім запитань / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський офіційно скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. РНБО збереться в Офісі президента у п'ятницю, 4 червня.

Президент затвердив Порядок денний засідання РНБО, який складається з 8 питань. Порядок денний був представлений секретарем РНБО Олексієм Даніловим, повідомила пресслужба РНБО.

"Серед іншого, планується обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України", - зазначили в пресслужбі РНБО.

Раніше повідомлялося, що нове засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського може відбутися 4 червня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РНБО в п'ятницю, ймовірніше", – сказав Подоляк. Він додав, що повістка засідання поки формується і буде відома згодом.

Зазначимо, днями заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що в РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що мова йде насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Резонансні рішення РНБО - про що йшлося раніше: