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Чергове засідання РНБО відбудеться у п'ятницю: розглянуть вісім питань

2 червня 2021, 19:54
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Президент затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з 8 питань.

РНБО
Чергове засідання РНБО відбудеться у п'ятницю: розглянуть вісім запитань / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський офіційно скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. РНБО збереться в Офісі президента у п'ятницю, 4 червня.

Президент затвердив Порядок денний засідання РНБО, який складається з 8 питань. Порядок денний був представлений секретарем РНБО Олексієм Даніловим, повідомила пресслужба РНБО.

"Серед іншого, планується обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України", - зазначили в пресслужбі РНБО.

Раніше повідомлялося, що нове засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського може відбутися 4 червня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РНБО в п'ятницю, ймовірніше", – сказав Подоляк. Він додав, що повістка засідання поки формується і буде відома згодом.

Зазначимо, днями заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що в РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що мова йде насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Резонансні рішення РНБО - про що йшлося раніше:

  • РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
  • Згодом РНБО ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
  • РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
  • Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості - Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.
РНБО Володимир Зеленський новини України
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