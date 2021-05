Одіозна нардеп Третьякова зганьбилася через англійську мову

Третьякова вразила знанням іноземної мови / УНІАН

Голова комітету парламенту з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу "Галина Третьякова" вразила "знанням" англійської мови під час погоджувальної ради парламенту, яка відбулась в понеділок, 17 травня. Відео, на якому нардеп читає ламаною англійською, опублікували у Telegram-каналі Недоторкані.

Фразу "Assistive products for person with disability, classification and terminology (допоміжні пристрої для людей з обмеженими можливостями, класифікація та термінологія) вона прочитала, повністю ігноруючи правила вимови, при цьому кілька раз запнувшись.

Скандальні заяви Галини Третьякової - про що раніше писав Главред: