Одіозна нардеп Третьякова зганьбилася через англійську мову

Народна обраниця з трибуни Верховної Ради прочитала фразу англійською мовою ігноруючи правила вимови і запинаючись.
Голова комітету парламенту з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу "Галина Третьякова" вразила "знанням" англійської мови під час погоджувальної ради парламенту, яка відбулась в понеділок, 17 травня. Відео, на якому нардеп читає ламаною англійською, опублікували у Telegram-каналі Недоторкані.
Фразу "Assistive products for person with disability, classification and terminology (допоміжні пристрої для людей з обмеженими можливостями, класифікація та термінологія) вона прочитала, повністю ігноруючи правила вимови, при цьому кілька раз запнувшись.
Скандальні заяви Галини Третьякової - про що раніше писав Главред:
- Нагадаємо, раніше Галина Третьякова зробила скандальну заяву про те, що держава іноді "надає кошти" сім'ям, у яких діти "низької якості".
- Одіозна нардеп від Слуги народу Галина Третьякова, яка раніше розповідала про дітях " другого сорту", сьогодні пояснила свій законопроект, який дозволяє самогоноваріння, однак за умови, якщо фермери будуть виробляти і молоко.
- Відповідний проект закону про скасування штрафів за виробництво самогону вже зареєстрований на сайті Ради.
- Автори в пояснювальній записці зазначили, що чинне законодавство дискримінує самогоноваріння, адже виготовлення в домашніх умовах інших алкогольних напоїв, таких як вина і настоянки, законом не карається. Та й наявні штрафи вже неефективні, переконані депутати.
Автор: Катерина Трохимчук