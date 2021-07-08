Одіозного нардепа Ківу помітили на відпочинку в елітному готелі Туреччини

Ківу помітили на відпочинку в Туреччині / УНІАН

Народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Іллю Ківу помітили на відпочинку в Туреччині в елітному п'ятизірковому готелі Rixos Sungate (містечко Бельдібі під Кемером). Він знімав там номер люкс за 10 тис. доларів за 10 днів, пише на своєму Telegram-каналі Mayman News у четвер, 8 липня, ветеран АТО Михайло Майман.

Він і нардеп давно конфліктують, а в січні 2020 року – побилися.

"Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами кошт", - написав Майман.

Він зустрівся з народним обранцем на вулиці. Ківа пройшов повз чоловіка, але опонент пішов за ним і запитав, звідки у парламентарія гроші на такий відпочинок.

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Після цього політик обернувся, але і далі продовжив йти. Коли Майман кинув фразу: "Давай, біжи", - Ківа зупинився, сказавши: "З чого ти взяв, що хтось біжить?".

Між чоловіками розпочалася словесна перепалка та взаємні звинувачення. Обидва пообіцяли, що "доведуть справу до кінця", а також говорили про "розбірки по-чоловічому". Також вони звинуватили один одного в тому, що в конфлікт втрутили їхніх рідних.

Представник ОПЗЖ сказав:"Це тільки початок". Майман відповів, що це: "початок твого кінця". Опоненти ще кілька секунд сперечалися, але в підсумку розійшлися.

Раніше Главред писав про те, що народний депутат від "Партії опозиційна платформа-за життя Ілля Ківа "розворушив "питання мови в Україні.

Нардеп у своєму каналі в Telegram написав, що росіянин додає українцям сили.

На думку народного обранця, російськомовні люди не повинні переходити на українську.