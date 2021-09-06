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Оточення Горбачова повідало головну причину розпаду СРСР

6 вересня 2021, 03:50

Насамперед, мова йде про брак продовольства.

Росія, розпад, СРСР
СРСР розпався через масовий дефіцит / incognita.day.kiev.ua

Екс-помічник президента СРСР Михайла Горбачова і доктор економічних наук Олег Ожерельєв назвав причину розпаду СРСР.

Як пише "Лєнта.ру", він вважає, що ключовою причиною "похорону Радянського Союзу" став дефіцит продовольства.

"Якби в магазинах були продукти, ніякої революції в 1991 році б не сталося", - підкреслив Ожерельєв.

Брак елементарних продуктів харчування в магазинах дуже сильно загострив ситуацію.

"Ще при проведенні колективізації кардинально підірвали сільське господарство. Але ж в Росії це була головна галузь. Власне, вона-то і зіграла вирішальну роль в похоронах Радянського Союзу", - додав він.

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За словами "правої руки" Горбачова, сотні тисяч людей взяли участь у протестах через дефіцит продовольства.

"Повторюся: якби в магазинах було продовольство, ніякої "революції" в 1991 році б не сталося", - підсумував Ожерельєв.

Зазначимо, СРСР почав розпадатися 8 грудня 1991 року. Того дня в Біловезькій пущі глави РРФСР, білоруської та Української РСР підписали угоду про припинення існування СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

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Нагадаємо, у Львові на вулиці Стрийській демонтували фігури радянського воїна та Батьківщини-матері. Вони - останнє, що залишалося від радянського Монумента Слави.

На місці радянського пам'ятника хочуть створити сквер пам'яті Героїв України. У той же час змінять інфраструктуру, зокрема, там з'явиться підземний паркінг і велодоріжка.

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СРСР Михайло Горбачов
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