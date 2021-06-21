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Олігарх Фірташ відреагував на жорсткі санкції РНБО

21 червня 2021, 20:14

Фірташ не отримав попереднього повідомлення про вжиття заходів проти нього та не мав можливості їх оскаржити.

Фірташ
Фірташ відреагував на санкції / Reuters

Український олігарх Дмитро Фірташ заперечує звинувачення на свою адресу, висунуті Радою національної безпеки і оборони, на підставі яких на нього були накладені санкції, йдеться в заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, текст якого є в розпорядженні РБК-Україна.

"Оскільки він (Фірташ, - ред.) не був повідомлений про рішення Радбезу, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні", – йдеться в заяві Девіса.

Також адвокат зазначив, що Фірташ не отримав попереднього повідомлення про вжиття заходів проти нього і не мав можливості їх оскаржити.

Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".

Пізніше РНБО схвалила рішення впровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.

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