"Він громадянин України": Кулеба заявив, що МЗС надасть підтримку Саакашвілі

Кулеба заявив, що МЗС надасть підтримку Саакашвілі / УНІАН

Міністерство закордонних справ України надасть підтримку експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі, оскільки він є громадянином України, заявив очільник відомства Дмитро Кулеба.

В ефірі телеканалу ДОМ міністр закордонних справ України повідомив, що найближчим часом до МЗС прибуде представник посольства Грузії в Україні.

"Саакашвілі - наш громадянин. Ми надаватимемо йому відповідну підтримку. Сьогодні ... представник посольства Грузії прибуде до Міністерства закордонних справ України за нашим викликом. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє в біду", - сказав Кулеба.

Зазначимо, водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подякував Україні за так звану "плідну співпрацю". Зокрема, у справі затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі.

У Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата В. Гелашвілі, а також є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.

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Затримання Саакашвілі

Уранці 1 жовтня Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі. Увечері Саакашвілі затримали - про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі в Грузії, заявив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Лідерка країни відверто висловилася про можливість його помилування. "Моя відповідь проста й остаточна: Ні і ніколи", - заявила вона.