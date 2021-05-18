"Вони злякалися": Кличко прокоментував візит правоохоронців до свого будинку

За його словами, візит правоохоронців став для нього несподіванкою.
Обшуки в квартирі мера Києва Віталія Кличка так і не відбулися. Політик приїхав у свою квартиру, зустрівся з правоохоронцями в під'їзді – але ті заявили, що прийшли в іншу квартиру.
"Надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися в під'їзд. Тут над входом у квартиру камера відеоспостереження стоїть. А зараз вони злякалися або що - і пішли в іншу квартиру (у мене таке відчуття). Сказали, що прийшли в квартиру двома поверхами нижче. Там, сказали, здають квартиру - і там живуть якісь вороги держави, раз прийшла СБУ", – пояснив журналістам ситуацію Кличко.
За його словами, візит правоохоронців до будинку, де живе мер, став для нього несподіванкою. При цьому він уточнив, що в "Офісі президента проходять наради, які присвячені Кличку – це не таємниця".
Він також заявив, що вважає "несправедливими" обшуки на комунальних підприємствах столиці.
Після цього мер Києва запросив журналістів у свою квартиру і показав, як там просувається ремонт.
"...вони (правоохоронці - ред.) відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але... Камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича", - написав пізніше Кличко в своєму Telegram-каналі.
Раніше в офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками. Провадження було відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії, кажуть прокурори.
Кличко назвав масові обшуки на комунальних підприємствах Києва дискредитацією проти себе особисто.
Обшуки політиків в Україні: останні новини
- 11 травня близько 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці розпочали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Пізніше з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що в 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі і передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили в держзраді.
- Голову політради партії Опозиційна платформа - За життя, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді. Підозру в держзраді підписала генпрокурор Ірина Венедиктова.
- 13 травня 2021 року до будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР.