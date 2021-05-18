"Вони злякалися": Кличко прокоментував візит правоохоронців до свого будинку

Кличко прокоментував візит правоохоронців до свого будинку / УНІАН

Обшуки в квартирі мера Києва Віталія Кличка так і не відбулися. Політик приїхав у свою квартиру, зустрівся з правоохоронцями в під'їзді – але ті заявили, що прийшли в іншу квартиру.

"Надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися в під'їзд. Тут над входом у квартиру камера відеоспостереження стоїть. А зараз вони злякалися або що - і пішли в іншу квартиру (у мене таке відчуття). Сказали, що прийшли в квартиру двома поверхами нижче. Там, сказали, здають квартиру - і там живуть якісь вороги держави, раз прийшла СБУ", – пояснив журналістам ситуацію Кличко.

За його словами, візит правоохоронців до будинку, де живе мер, став для нього несподіванкою. При цьому він уточнив, що в "Офісі президента проходять наради, які присвячені Кличку – це не таємниця".

Він також заявив, що вважає "несправедливими" обшуки на комунальних підприємствах столиці.

Після цього мер Києва запросив журналістів у свою квартиру і показав, як там просувається ремонт.

"...вони (правоохоронці - ред.) відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але... Камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича", - написав пізніше Кличко в своєму Telegram-каналі.

Раніше в офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками. Провадження було відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії, кажуть прокурори.

Кличко назвав масові обшуки на комунальних підприємствах Києва дискредитацією проти себе особисто.

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