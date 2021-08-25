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"Вони - порожнє місце": Ніцой відповіла на слова Путіна про те, що росіяни і українці "один народ"

25 серпня 2021, 16:27

Письменниця впевнена, що українцям потрібно звертати менше уваги на висловлювання глави РФ.

Лариса Ніцой
Лариса Ніцой проїхалася за словами Путіна про" один народ " / Главред

На сайті Главред відбувся чат з письменницею, педагогом, громадським діячем Ларисою Ніцой. Спілкуючись з читачами, Ніцой відповіла на їхні запитання. Зокрема на слова президента Росії Володимира Путіна, який назвав росіян і українців "одним народом".

"Я з цим не згодна. Путін вибудував промову, з якої взята фраза про "один народ", на московитських міфах, на їх сфабрикованої історії", - прокоментувала письменниця.

За її словами, московити сфабрикували історію і нав'язали її нам. Більш того, вони і далі продовжують це робити, будуючи свою політику на подібних міфах.

"Ми вже знаємо, що українці і росіяни - це різні народи, їх походження - різне", - підкреслила Ніцой.

Вона вважає, що росіяни не можуть будувати свою політику без міфу про "єдиний народ". В такому випадку розкривається таємниця, що вони - порожнє місце.

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Українці, за словами письменниці, стоять на фундаменті давньої нації з давнім корінням, культурними пластами, традиціями та героями. До такого ж фундаменту прагне і Московія. Тому, якщо Україні вдасться розвіяти ці міфи, то під Росією залишиться прірва.

"Нам менше потрібно дивитися на Путіна, тому що скоро ми станемо сильним народом і по всьому світу буде звучати Українська мова. Вже навіть Путін українською заговорив... Українська мова ще пануватиме", - підсумувала Ніцой.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін написав статтю про Україну, яку анонсував 30 Червня. Він сказав, що росіяни і українці – один народ, єдине ціле. Ці слова - не данина якійсь кон'юнктурі, поточним політичним обставинам. Говорив про це не раз, це моє переконання. Тому вважаю за необхідне детально викласти свою позицію, поділитися оцінками сьогоднішньої ситуації.

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Володимир Путін Лариса Ніцой Україна Росія
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