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Росія тисне на Україну, а долю СП-2 треба вирішувати: у Зеленського закликали Байдена до удару

16 липня 2021, 16:36

Підсумки зустрічі Байдена і Меркель не призвели до негативних наслідків для України, сказав Михайло Подоляк.

Зеленський
На Банковій очікують на конкретизації кроків щодо Північного потоку-2 на зустрічі Зеленського з Байденом / president.gov.ua

Підсумки перемовин президента США Джо Байдена і канцлерки ФРН Ангели Меркель у Вашингтоні сигналізують про те, що американська і німецька сторони розуміють небезпеку спроб Кремля чинити тиск на Україну, а також країни Центральної та Східної Європи. Негативних для Києва наслідків зустрічі не зафіксовано. Україна, США і Німеччина продовжують погоджувати дії щодо Північному потоку-2, а конкретні кроки повинні будуть обговорюватися вже на зустрічі президента Зеленського з господарем Білого дому Байденом. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

У коментарі УНІАН він сказав про те, що Байден і Меркель за підсумками зустрічі підтвердили розуміння небезпеки тиску Росії на Україну і країни Європи. Негативних сигналів для української держави не було.

"За підсумками зустрічі були зроблені заяви, які в цілому відповідають попереднім позиціям сторін і при цьому підтверджують те, що і США, і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва Росії збільшити тиск на Україну та інші держави Центральної та Східної Європи", - зазначив Подоляк.

Однак, за його словами, жодні заяви лідерів США і Німеччини не можуть позитивно вплинути на ситуацію зі спробою Москви на новому, більш серйозному рівні, використовувати газ в якості політичної зброї. Треба продовжувати працювати над механізмами, пов'язаними із запуском Північного потоку-2. Конкретні рішення, які вже виробляються Києвом, Вашингтоном і Берліном, повинні обговорюватися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом.читайте такожВажка ціна для України і зрада Меркель: Арестович оголосив про небезпечні плани Заходу

"Потрібні конкретні дії і рішення щодо проекту "Північний потік-2", які втілюватимуть на практиці принципи, декларовані представниками США і Німеччини. Робота над виробленням таких дій і рішень триває на всіх рівнях між Києвом, Берліном, Брюсселем і Вашингтоном, і ми очікуємо на візит президента України Володимира Зеленського до США з метою конкретизації такої роботи на вищому рівні українсько-американських відносин", - підкреслив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк.

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Північний потік-2 новини

На початку червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією з США закликав Захід зупинити реалізацію російського енергетичного проекту Північний потік-2. Запуск газопроводу може стати ударом по національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попередив Росію: якщо Путін використовуватиме СП-2 у якості зброї проти України, Європа відключить російський газопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Газпром вже запустив маховик газового шантажу Європи, вимагаючи остаточного схвалення Північного потоку-2. Минулого року росіяни зарезервували прокачування 60 мільярдів кубометрів газу, тоді як цього року тільки 40. Росія фактично шантажує ЄС: або запуск СП-2 і дешевий газ, або Москва відмовиться від повноцінного прокачування газу через українську ГТС.

Колишній глава МЗС України, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що введення до експлуатації Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером Німеччини стане кандидат від Партії зелених.

новини США Володимир Зеленський Джо Байден Північний потік-2 новини України Офіс президента
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