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Опитування показало, які партії українці хочуть бачити в Раді: лідирують 4 політсили

10 серпня 2021, 15:22

Найбільшу підтримку виборців отримала політична партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свої голоси 17% всіх опитаних.

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Опитування показало, які партії українці хочуть бачити в Раді / УНІАН

Якби найближчим часом мали місце вибори до Верховної Ради України, то найкращі шанси туди потрапити зберігають 4 політичні сили.

Згідно з даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня до 4 серпня, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свої голоси 17% всіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свої голоси відповідно 11% і 17% опитаних, за партію "Опозиційна платформа за життя" - відповідно 11% і 16%, ВО "Батьківщина" відповідно 8% і 11%.

Партію "Сила і честь" підтримують відповідно 4% і 6%, ВО "Свобода" відповідно 2% і 3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" відповідно 2% і 3%, Радикальна партія Олега Ляшка відповідно 2% і 3 %, "Партію Шарія" відповідно 1% і 2%.

За партію "Громадянська позиція" виступають відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" підтримують 1% і 1%, партію "Голос" відповідно 1% і 1%, партію "За майбутнє" відповідно 1% і 1%, партію "Опозиційний блок" відповідно 0,5% і 1%, партію "Наш край" відповідно 0,5% і 0,5%, партію "Пропозиція" відповідно 0,4% і 0,3 %.

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Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня до 4 серпня 2021 року. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів соціологи опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

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Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

читайте такожСвіжий рейтинг партій: "слуги народу" втрачають свої позиціїРаніше йшлося про те, що якби вибори президента проходили найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Батькивщина Центр Разумкова Слуга народу соціологічне опитування Європейська солідарність
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