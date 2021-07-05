Зброя від Німеччини і крах стіни: в МЗС зробили заяву про перемовини Зеленського і Меркель

Зеленський і Меркель обговорять питання війни на Донбасі і газопроводу Північний потік-2, - МЗС України / Reuters

Президент Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час перемовин у Берліні обговорять питання нормандського формату, газопроводу Північний потік-2, а також економічні відносини двох держав і проблеми, пов'язані з інвестиціями. У Києві не знають, якою буде політика ФРН після відходу Меркель, проте працюють над тим, щоб змінити точку зору німецької держави щодо надання зброї Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде довірча розмова між президентом і канцлеркою. Вони говоритимуть про ключові речі: про безпеку, про нормандський формат, про Північний потік-2, про торгівлю між країнами і німецькі інвестиції в Україну", - розповів дипломат на форумі Україна 30. Міжнародна політика.

За його словами, наразі у Києві не знають, яку політику проводитиме новий уряд Німеччини щодо України. Однак українські дипломати працюють над тим, щоб у Берліні змінили ставлення до низки питань. Зокрема, йдеться про надання зброї.

"Це і питання продажу озброєння Україні... Ми повинні цю стіну зламати, тому що вона є суто політичною і, на нашу думку, безпідставною", - підкреслив Дмитро Кулеба.читайте також"Ніколи не буде": у ФРН пояснили, чому Берлін не надасть Україні зброю

Нагадаємо, 26 червня німецький посол Анка Фельдгузен заявила, що на зустрічі канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться 12 липня у Берліні, сторони обговорять питання Донбасу і Північного потоку-2. Вона уточнила, що для Меркель важливі побажання Києва перед її візитом до Вашингтона на перемовини з Джо Байденом.

Ситуація з постачанням зброї з Німеччини в Україну