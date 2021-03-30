Ощадбанк програв Росії справу про вкрадене майно в Криму

Ощадбанк програв суд Росії / фото : rbc.ua

Рішення міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року по справі Ощадбанку проти Російської Федерації сьогодні відхилив Паризький Апеляційний суд, пише пресслужба Ощадбанку.

"Ощадбанк вважає таке рішення Апеляційного суду з точки зору права помилковим і таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", - заявили в банку.

Ощадбанк планує оскаржити рішення Паризького Апеляційного суду перед Верховним судом.

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"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення Апеляційного суду буде скасовано і рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Росії", - додали в пресслужбі банку.