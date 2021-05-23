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"Помилково і безграмотно": у Криму вибухнули різкою ініціативою на адресу України щодо кордонів

23 травня 2021, 21:24

У Криму закликали Україну провести демаркацію кордонів після анексії півострова.

Крим, Україна
У анексованому Криму закликали "стерти" півострів з карт України / УНІАН

Співголова " Асамблеї слов'янських народів Криму" Роман Чегринець закликав Україну перевизначити кордони своєї держави, щоб, мовляв, окупований півострів більше не позначався на картах як українська територія. При цьому він запропонував Києву відкрити консульство у захопленій автономній республіці.

У коментарі РИА Новости він сказав про те, що розмову Зеленського з Путіним слід було б починати з питань демаркації кордонів України і внесення змін до атласів і карт для того, щоб прибрати позначення Криму як української території.

"Взагалі, будь-які бесіди українській стороні варто було б починати як мінімум з проведення нової демаркації кордонів і приведення до належного вигляду українських географічних атласів і карт, де абсолютно помилково і безграмотно Крим вказано у своїй приналежності у якості української території", - заявив Чегринець.читайте такожСтало відомо про плани України щодо ситуації з водою у Криму

Також він підкреслив, що Україні нібито потрібно було б задуматися про те, щоб відкрити консульство у Криму, куди б, мовляв, зверталися українські туристи.

Новини Криму

  • Речник МЗС України Олег Ніколенко раніше у відповідь на звинувачення Росії на адресу України заявив, що у Криму виникли проблеми з водою через те, що російські військові використовують водні ресурси півострова для своїх потреб. З цієї причини води не вистачає для місцевого населення.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков розповів про те, що глава РФ Володимир Путін готовий вести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським про Крим, проте не планує обговорювати питання статусу півострова.
  • У Росії вважають, що зустріч Путіна і Зеленського, на якій Україна планує обговорити, у тому числі і Крим, не завершиться конструктивно. Причиною тому є прагнення Києва вести свою державу на Захід.

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