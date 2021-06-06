"Гострі питання і чесні відповіді": Зеленський приготував пресі шашлик в День журналіста

Володимир Зеленський / instagram.com

Напередодні Дня журналіста, який відзначається 6 червня, президент України Володимир Зеленський провів пікнік з представниками преси, на якому разом з ними готував шашлик. За словами глави держави, зустріч пройшла в дружній атмосфері з гострими питаннями і чесними відповідями.

"Провів день разом з журналістами напередодні їх професійного свята. На цей раз - шашлик, приготований власноруч, відмінна погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання і мої чесні відповіді", - написав гарант у своєму Instagram-акаунті і опублікував відповідні фото.

Зеленський на пікніку з журналістами / instagram.com/zelenskiy_official

Зеленський на пікніку з журналістами / instagram.com/zelenskiy_official

Зеленський на пікніку з журналістами / instagram.com/zelenskiy_official

Також Володимир Зеленський підкреслив, що подібні зустрічі з представниками преси вже стали доброю традицією.

Telegram-канал Политика Страны опублікував фотографії, зроблені журналістами з пікніка у Зеленського. На фото можна впізнати Дмитра Гордона, Олесю Бацман, Савіка Шустера, Севгіль Мусаєву, Василя Голованова і Наталію Влащенко.читайте такожКарма Порошенка, "дебіли" у владі і другий термін: головне з пресконференції Зеленського

Дмитро Гордон, Володимир Зеленський, Олеся Бацман і Савік Шустер / Telegram-канал Политика Страны

Володимир Зеленський і Севгіль Мусаєва / Telegram-канал Политика Страны

Василь Голованов і Наташа Влащенко / Telegram-канал Политика Страны

Довідка

День журналіста України

День журналіста України - професійне свято журналістів, кореспондентів та репортерів. Відзначається щорічно 6 червня. Свято в країні з'явилося 25 травня 1994 року після того, як перший президент України Леонід Кравчук підписав відповідний указ.

Саме 6 червня Національна спілка журналістів більшістю голосів прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників сфери масової інформації.