"Гострі питання і чесні відповіді": Зеленський приготував пресі шашлик в День журналіста

Президент Зеленський розповів про чесну розмову з журналістами напередодні професійного свята преси.
Напередодні Дня журналіста, який відзначається 6 червня, президент України Володимир Зеленський провів пікнік з представниками преси, на якому разом з ними готував шашлик. За словами глави держави, зустріч пройшла в дружній атмосфері з гострими питаннями і чесними відповідями.
"Провів день разом з журналістами напередодні їх професійного свята. На цей раз - шашлик, приготований власноруч, відмінна погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання і мої чесні відповіді", - написав гарант у своєму Instagram-акаунті і опублікував відповідні фото.
Також Володимир Зеленський підкреслив, що подібні зустрічі з представниками преси вже стали доброю традицією.
Telegram-канал Политика Страны опублікував фотографії, зроблені журналістами з пікніка у Зеленського. На фото можна впізнати Дмитра Гордона, Олесю Бацман, Савіка Шустера, Севгіль Мусаєву, Василя Голованова і Наталію Влащенко.читайте такожКарма Порошенка, "дебіли" у владі і другий термін: головне з пресконференції Зеленського
Довідка
День журналіста України
День журналіста України - професійне свято журналістів, кореспондентів та репортерів. Відзначається щорічно 6 червня. Свято в країні з'явилося 25 травня 1994 року після того, як перший президент України Леонід Кравчук підписав відповідний указ.
Саме 6 червня Національна спілка журналістів більшістю голосів прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників сфери масової інформації.