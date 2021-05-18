Парламент звільнив другого міністра за день

Рада звільнила Ігоря Петрашка з посади міністра / УНІАН

Верховна Рада у вівторок, 18 травня, прийняла рішення звільнити Ігоря Петрашка з поста глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За звільнення Петрашка висловилися 280 нардепів (для прийняття рішення необхідно 226 голосів), свідчать результати голосування, яке транслювалося у YouTube-каналі Parlaments'kyi telekanal Rada.

До звільнення чиновник відзвітував перед парламентом про виконану роботу.

Після виступу в Раді члена Кабміну звинуватили в тому, що він не захищав бізнес під час посиленого карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Звільнення Ігоря Петрашка – результати голосування Ради

Парламент звільнив Ігоря Петрашка з посади міністра / Скріншот

Раніше 18 травня парламентарії вирішили відправити у відставку главу Міністерства інфраструктури Владислава Криклія. Відставку Криклія підтримали 284 народних обранців.

Нагадаємо, 14 травня нардеп Олексій Гончаренко поділився, що Ігор Петрашко подав заяву про відставку з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Пізніше – 17 травня, відбулося засідання партії Слуга народу (політсила створила у Раді монобільшість). Парламентарі вирішили, що на посаду глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства може претендувати Олексій Любченко – голова Державної податкової служби.

Довідка. Парламент призначив Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 17 березня 2020 року. До того, як стати членом уряду, Петрашко був заступником генерального директора одного з великих українських агрохолдингів.