Партнерство між Україною та США стало дуже міцним - Байден

Байден висловився про партнерство з Україною

Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про те, що партнерство між Україною і США стало дуже міцним за останні 30 років. Він також сказав, що хотів би відвідати Україну знову.

За його словами, в період святкування 30-річчя Незалежності України, партнерство між країнами міцнішає і стане ще міцнішим.

"В України і США спільні цінності і США також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - сказав Байден.

Зустріч Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.