Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні - Зеленський

Президент поділився важливою новиною щодо надання чергової матеріальної допомоги Пентагоном США для України.
Глава держави Володимир Зеленський повідомив важливу новину про те, що на допомогу Україні оборонний департамент передбачив 150 млн доларів.
Зеленський у своєму Twitter заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України.
"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України та збереження життів наших воїнів", - підкреслив президент.
Раніше Главред писав про те, що Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ до пунктів постійної дислокації.
В окупованому Криму на нараді щодо підсумків дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.