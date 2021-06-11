Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні - Зеленський

Зеленський розповів про рішення Пентагону щодо України / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський повідомив важливу новину про те, що на допомогу Україні оборонний департамент передбачив 150 млн доларів.

Зеленський у своєму Twitter заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України.

"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України та збереження життів наших воїнів", - підкреслив президент.

Раніше Главред писав про те, що Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ до пунктів постійної дислокації.

В окупованому Криму на нараді щодо підсумків дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.