Перемовини з Путіним і кримські політв'язні: Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію у Криму

Для звільнення політичних в'язнів у Криму треба вести прямі перемовини з Путіним - Зеленський / УНІАН

Єдиним варіантом вирішення питання щодо звільнення політичних в'язнів у окупованому Криму є прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Можливо, нові механізми з'являться після проведення Кримської платформи. Для Москви ці люди не українськими політв'язнями, тому що Кремль не визнає своєї окупації півострова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні, крім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських ув'язнених, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення саме під час Кримської платформи", - сказав гарант у інтерв'ю Українській правді, зазначивши, що всі списки політичних в'язнів наразі сформовані завдяки роботі Уповноваженого ВР з прав людини.

Також він уточнив, що питання про звільнення кримчан залежить від Росії. Москва розділяє списки політичних в'язнів на тих, які знаходяться на окремих районах Донбасу, і тих, хто у Криму, тому що російська держава не визнає своєї окупації півострова. Україна об'єднує ці списки і наполягає на обміні всіх на всіх.

"Для Кремля ці люди не українські політв'язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим. Росіяни відокремлюють списки тих, хто знаходиться у ОРДЛО, і списки тих наших людей, які знаходяться у Криму або на території Росії. Ми, навпаки, об'єднуємо ці списки і кажемо про те, що питання обміну всіх на всіх - це обмін включно з кримчанами", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський засудив обшуки Росією у кримських татар та їх затримання у окупованому Криму. Він закликав негайно відпустити людей, і звернувся до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Москву.