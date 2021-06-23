Переломний момент щодо Донбасу: у Кравчука зробили заяву про шанс на перезапуск "Мінська"

У ТКГ з'являться нові модератори від ОБСЄ / УНІАН

Засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у середу, 23 червня, може стати переломним. Модератори ОБСЄ, які лояльно ставилися до представників бойовиків "ДНР" і "ЛНР" на перемовинах, залишили процес. Відтепер з'явилася надія, що нові модератори керуватимуться виключно прийнятими документами. Про це заявив представник української делегації Сергій Гармаш.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що ТКГ залишили Тоні Фріш і П'єр Морель – двоє модераторів ОБСЄ, які лояльно ставилися до присутності представників "ДНР" і "ЛНР" в мінському процесі.

"Сьогоднішнє засідання ТКГ може стати переломним у Мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс є", - сказав український парламентер.

Як стверджує Гармаш, Фріш на останньому засіданні робочої групи висловився про "громадян Донбасу", а Морель й зовсім називав представників окремих районів Донецької та Луганської областей від Москви "главами делегацій".читайте такожПутін запропонував підключити США до "Мінську": у Кравчука назвали новий сценарій щодо Донбасу

"Фріш вчора на робочій групі побажав всього найкращого "громадянам Донбасу", але чомусь не пам'ятав про громадян України... Наразі скажу тільки, що навіть сьогодні Морель називав представників ОРДЛО від Росії - "главами делегацій", - розповів він.

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Гармаш вважає, що нові модератори від ОБСЄ можуть принести більше конструктиву у перемовини в рамках ТКГ.

"У будь-якому випадку, ці люди пішли, а значить, є шанс, що нові модератори керуватимуться в дипломатичному процесі все ж документами, а не "традиціями", - підкреслив Сергій Гармаш.

Перемовини щодо Донбасу

Глава делегації України в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що прогресу у перемовинах не буде допоки, доки сторони не переглянуть Мінські угоди.

Учасниця української делегації ТКГ Тетяна Іванова вважає, що вимоги про внесення змін до Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО вже не актуальні, тому що в країні пройшла реформа децентралізації.

У Офісі президента України заявили, що США підключаться до перемовин щодо Донбасу. У якому форматі Вашингтон закріпить свою участь, буде відомо після візиту Зеленського на зустріч з Байденом.