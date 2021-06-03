"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі

В ефірі одного з телеканалів поскандалили Ар'єв та Добкін.
Народний депутат від партії Європейська солідарність, якою керує колишній президент та власник пакета акцій кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко, Володимир Ар'єв та екснардеп Михайло Добкін посварилися у прямому ефірі телеканалу.
Ар'єв і Добкін посварилися в ефірі телеканалу Україна 24. Відео, на якому зазнято сварку, з'явилося на сторінці каналу у Facebook.
Конфлікт почався після того, як нардеп сказав, що у Добкіна обличчя досі нудне (натяк на смішний ролик з Добкіним, який з'явився у Мережі у 2007 році).
Потім народний обранець звинуватив опонента у пособництві окупантам.
"Ви ходили у футболках "Беркут". Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію...", – сказав Ар'єв.
За словами Добкіна, заяви Ар'єва – словесний пронос.
Потім між Ар'євим та Добкіним зав'язалася "словесна дуель":
Ар'єв: "Вибачте, я цього суб'єкта жодним чином не ображав. А це просто хамство йде, печерне хамство російське".
Добкін: "Поки ця субстанція щось говорила, я мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю".
Ар'єв: "Хам, чистий хам".
Добкін: "Чистий, тому що миюся. Вам теж не завадило б... Ідіть їжте ваші цукерки солодкі. І чим більше ви їх їсте, тим більше зайнятий ваш рот. Чим більше він буде зайнятий, тим менше маячні ви будете говорити".
Після перепалки нардеп сказав ведучому, що в ефірі допускається елементарне печерне хамство, попрощався та покинув студію.
читайте також"Воно тупе, не розуміє": Добкін і Береза вибухнули нецензурною лайкою в прямому ефіріНагадаємо, Михайло Добкін був членом Партії регіонів, виступав проти Революції гідності та підтримував бійців вже розформованого спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ під назвою Беркут, яких звинувачували в насильстві проти активістів.
Довідка. Революція гідності розпочалася наприкінці листопада 2013 року. В результаті революції владу втратив тодішній президент та лідер Партії регіонів Віктор Янукович. Янукович втік до Росії та закликав владу країни ввести свої війська в Україну.
РФ у 2014-му захопила Крим, провела там так званий "референдум" й включила півострів до свого складу.
У тому ж році проросійські бойовики взяли під контроль частину Луганської та Донецької областей і створили там "Луганську народну республіку" та "Донецьку народну республіку" відповідно.