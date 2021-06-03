"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі

Володимир Ар'єв та Михайло Добкін посварилися у прямому ефірі / Скріншот

Народний депутат від партії Європейська солідарність, якою керує колишній президент та власник пакета акцій кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко, Володимир Ар'єв та екснардеп Михайло Добкін посварилися у прямому ефірі телеканалу.

Ар'єв і Добкін посварилися в ефірі телеканалу Україна 24. Відео, на якому зазнято сварку, з'явилося на сторінці каналу у Facebook.

Конфлікт почався після того, як нардеп сказав, що у Добкіна обличчя досі нудне (натяк на смішний ролик з Добкіним, який з'явився у Мережі у 2007 році).

Потім народний обранець звинуватив опонента у пособництві окупантам.

"Ви ходили у футболках "Беркут". Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію...", – сказав Ар'єв.

За словами Добкіна, заяви Ар'єва – словесний пронос.

Потім між Ар'євим та Добкіним зав'язалася "словесна дуель":

Ар'єв: "Вибачте, я цього суб'єкта жодним чином не ображав. А це просто хамство йде, печерне хамство російське".

Добкін: "Поки ця субстанція щось говорила, я мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю".

Ар'єв: "Хам, чистий хам".

Добкін: "Чистий, тому що миюся. Вам теж не завадило б... Ідіть їжте ваші цукерки солодкі. І чим більше ви їх їсте, тим більше зайнятий ваш рот. Чим більше він буде зайнятий, тим менше маячні ви будете говорити".

Після перепалки нардеп сказав ведучому, що в ефірі допускається елементарне печерне хамство, попрощався та покинув студію.

читайте також"Воно тупе, не розуміє": Добкін і Береза вибухнули нецензурною лайкою в прямому ефіріНагадаємо, Михайло Добкін був членом Партії регіонів, виступав проти Революції гідності та підтримував бійців вже розформованого спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ під назвою Беркут, яких звинувачували в насильстві проти активістів.

Довідка. Революція гідності розпочалася наприкінці листопада 2013 року. В результаті революції владу втратив тодішній президент та лідер Партії регіонів Віктор Янукович. Янукович втік до Росії та закликав владу країни ввести свої війська в Україну.

РФ у 2014-му захопила Крим, провела там так званий "референдум" й включила півострів до свого складу.

У тому ж році проросійські бойовики взяли під контроль частину Луганської та Донецької областей і створили там "Луганську народну республіку" та "Донецьку народну республіку" відповідно.